SV Türkgücü verliert bei Verbandsliga-Premiere 

Der SV Türkgücü verlor bei seinem Auftakt in der Fußball-Verbandsliga gegen die SG Johannesberg.

20 Minuten nach Abpfiff liegt der Platz verlassen da. Noch hängt der Grillduft von Köfte in der Luft, die Wassersprenger laufen. Die Premiere des SV Türkgücü in der Fußball-Verbandsliga ist da schon Schnee von gestern, und so auch die 0:3 (0:1)-Niederlage gegen die SG Johannesberg. Wir waren vor Ort.

Der erhoffte Andrang am Nordstadtstadion bleibt aus. Aber warum, wo das erste Auftreten der Gastgeber doch großes Interesse wecken sollte? „Turnusgemäß müssen wir hier in dieser Saison samstags antreten. Und da arbeiten viele unserer Anhänger noch oder haben anderes zu tun“, berichtet der bei Türkgücü für die Organisation zuständige Mustafa Dastan. Was sonst nach dem Aufstieg anders ist als zuvor? „Kaum etwas. Wir haben wie immer fünf bis zehn Ordner. Manche erkenntlich, manche nicht. Aber wir tragen jetzt das Sponsor-Logo der Verbandsliga auf den Ärmeln der Trikots.“

Unterschiede gibt es für die Kassierer. Ihren Tisch hatten sie, erstens, im Eingangsbereich unter dem Klubhaus und nicht im Innenraum aufgebaut, „wegen der Sonne, nicht wegen der neuen Liga“, sagt Ibrahim Karavdic. Und zweitens waren sie von den Gästen überrascht worden. „Das kannten wir nicht, dass Mannschaft und Anhang im Bus kommen, zusammen reingehen und keiner Eintritt bezahlt“, sagt Karavdic. Dastan gefiel dies nicht.

Am Sprecherpult hat sich Thomas Kwiedor eingerichtet. Ob er den Job die ganze Saison über ausüben wird, ließ er offen. Die Türkgücü-Verantwortlichen sind sicher, ihn gewinnen zu können. Zumal sein Sohn Dennis im Team steht. „Ein wenig nervös bin ich schon. Bei der Testansage hat alles geklappt, aber jetzt gleich live ist was anderes“, sagt er. Seine Bedenken erweisen sich als unbegründet, souverän versieht er die neue Aufgabe.

Für die Elf der Gastgeber gilt dies nicht. Schon vor dem Anpfiff ein kleiner Schock. Ein Spieler der geplanten Startelf muss wegen einer Undiszipliniertheit auf die Bank. Und zwei Minuten nach dem Anpfiff der große Schock. Ein Schuss trifft Verteidiger Kevin Janek im Wegdrehen am leicht abgewinkelten Ellbogen, und es gibt Strafstoß. Gäste-Torhüter Mitja Hofacker verwandelt sicher. Türkgücü findet mit seiner jungen Mannschaft – das Durchschnittsalter beträgt 22,09 Jahre, kein Spieler hat Verbandsliga-Erfahrung – gegen den bärenstarken, cleveren Gegner nicht ins Spiel.

Begeisterung bei Spielern und Anhang kommt nur nach dem Wiederanpfiff auf. Da scheinen die Türken gewillt, den Osthessen endlich die Stirn zu bieten. Doch nur vier Minuten lang. Dann zieht ihnen Sorin Sergio Leucata mit einem Traumtor zum 2:0 (49.) den Zahn. Und lässt nach einer weiteren unbedarften Abwehraktion das 3:0 folgen (55.).

„Das war eine Lehrstunde, der Gegner für uns aber kein Maßstab“, sagt Türkgücü-Trainer Hüseyin Üstün. Was er sich während der Partie wünschte? „Wenn ich ehrlich bin zwei Spieler des Gegners.“ Er meinte Romain Paolo Mondo Mouegni und Eric Stephane Kengni Motsing, die hinten sowie im Zentrum mit individueller Klasse dominierten. Nicht nur ihnen hatte Üstüns Team nichts entgegenzusetzen.

„Hier wird Fußball gespielt, während dort eher das kämpferische im Vordergrund stand“, erklärt SV-Kapitän Onur Büyükata den Unterschied zur Gruppenliga. Das frühe Gegentor kommentiert er so: „Es hat uns tief getroffen, davon haben wir uns lange nicht erholt.“ Die Premierenpleite verwinden sollte Türkgücü schnell. Denn schon im ersten Spiel wehte dem Neuling ein rauer Wind entgegen. Verbandsligatauglich waren heute fast nur die leckeren Köfte.