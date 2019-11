Willingen zu clever für Türkgücü

Fußball-Verbandsligist verliert zu Hause 2:3

Zwar legte der SV Türkgücü im Spiel der Fußball-Verbandsliga gegen den SC Willingen los wie die Feuerwehr, es blieb allerdings ein Strohfeuer. Auf der anderen Seite musste den Anhängern der Gastgeber nach nur wenigen Minuten Angst und bange werden, denn die cleveren Gäste erspielten sich Chance um Chance. So hätte sich Niemand beklagen dürfen, wenn es nach einer Viertelstunde gut und gerne 0:3 geheißen hätte. So aber arbeitete sich der Aufsteiger nach und nach in die Partie, musste sich dennoch am Ende gegen den Tabellenvierten mit 2:3 (0:1) geschlagen geben.

Der Reihe nach: Fünf Minuten waren gespielt als SVT-Torhüter Lukas Perzel mit Glanztat den Rückstand gegen Sebastian Müller verhinderte. Auf der Gegenseite stand in der 11. Minute Emre Bicer nach Vorarbeit des starken Enver Maslak völlig frei, doch leider lag der Ball auf seinem Linken, dem falschen Fuß. Im Gegenzug war wieder Müller dran, der nach einem Abwehrpatzer das Außennetz traf. Dann das 0:1, diesmal hatte Florian Heine den quirligen Müller geschickt, diesmal ließ er sich die Chance nicht entgehen und überlupfte den Torhüter zum 1:0 (18.). Keine zwei Minuten später fast der Ausgleich, doch Maslaks Kopfball landet am Pfosten des SCW-Tores. Und so ging es schon im ersten Abschnitt hin und her. Mit dem Pausenpfiff hatte wiederum Müller seinen Auftritt, doch diesmal landete sein Kopfball am Querbalken von Perzels Tor.

Nach der Pause ging es dann richtig rund, zunächst erhöhte Florin Heine mit feinem Schlenzer aus fast 25 Metern zum 2:0 ins lange Eck (48.), dann aber waren die Gastgeber am Zug. Hakan Demirbas hatte eingeworfen Maslak verlängert und Bicer verkürzte aus fünf Metern zum 1:2 (52.). Nach toller Einzelleitung glich Maslak fast von der Grundlinie zum nun verdienten 2:2 aus (55.). Türkgücü setzte nach und hätte Wilke den Drehschuss von Bicer (62.) nicht entschärft, wer weiß. So aber nahmen die Gäste das Zepter wieder in die Hand, vor allem gelang es ihnen mit ihrer Erfahrung die Partie zu beruhigen. Nach einer kurz ausgeführten Ecke kam Vogel an den Ball, sein Schuss aus halbrechter Position ging an Freund und Feind vorbei am verdutzten Janek vorbei zum 3:2 für den SCW ins Netz (74.).

„Meine Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft und hätte heute mehr verdient gehabt“, lobte Trainer Edin Karavdic sein Team, sagte aber auch: „In den entscheidenden Spielsituationen hatten uns die Willinger mit ihrer Cleverness einfach einiges voraus.“

Stimmt, der Aufsteiger versuchte bis zum Schluss alles, letztlich aber blieb ihm ein weiterer Treffer versagt.