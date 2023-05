Sven Leonhardt trifft und André Mohr hält: Korbach nur 1:1 bei der SG Schauenburg

Von: Gerhard Menkel

Teilen

André Mohr © bb

Alles neu macht der Mai? Muss man beim TSV/FC Korbach erst noch sehen. Nach dem gänzlich sieglosen April startete der Rangdritte der Fußball-Gruppenliga 1 in den Wonnemonat mit einem 1:1 (0:0) bei der abstiegsgefährdeten SG Schauenburg.

Elgershausen – Uwe Tenbusch war nicht glücklich mit dem Ergebnis. „Wir waren besser“, sagte der Korbacher Trainer. Und doch hätte seine Mannschaft auch ganz ohne Punkt nach Hause fahren können, denn Torwarttrainer André Mohr, der für Sören Beckmann (Zerrung) im Kasten stand, musste einige Bälle entschärfen. „Er war ein großer Rückhalt“, sagte Tenbusch.

Beide Mannschaften spielten im selben taktischen System (4-3-3), was auf dem Feld eine Art Patt bewirkte. Vor allem in der ersten Halbzeit passierte vor den beiden Toren nicht wirklich viel. Hier und da eine Halbchance, wobei der TSV/FC etwas gefährlicher war. Die Führung lag am ehesten in der Luft, als Raphael Chirakakis seinen Kopfball nach Ecke von Kevin Staniek knapp neben das Tor der SG setzte.

Ausgleich in der Schlussphase

In der zweiten Halbzeit stieg die Betriebstemperatur der Partie an. Kurz nach Wiederbeginn hatte Staniek Pech, als er aus elf Metern den Ball nicht richtig traf und Keeper Matz Knierim parierte. Dann musste dessen Kollege Mohr ran. Er hielt klasse gegen Marvin Kues (53.) und Luca Siciliano (63.), die jeweils frei vor ihm abschließen konnten.

Der eingewechselte Fabian Jaslar hatte die nächste Möglichkeit für den TSV/FC, brachte den Ball von der linken Seite jedoch nicht am Torwart vorbei (64.). Fünf Minuten darauf musste Mohr einen Ballverlust der Abwehr gegen Kues ausbügeln. Er sah dann, wie Sven Leonhardt seine Farben in Führung brachte. Nach schöner Vorarbeit von Lukas Beil war der laut Trainer Tenbusch beste Korbacher durch und traf zum 1:0 für seine Farben (75.).

Die Führung hielt eine Weile, genauer: bis zu 88. Minute. Ein langer Ball sprang über die Abwehr hinweg, Sebastian Rose stand frei und gab Mohr zum 1:1 das Nachsehen.

Wenn die Korbacher so weiter machen, könnte der dritte Platz doch noch futschgehen. Der 1. FC Schwalmstadt hat den Abstand bis auf fünf Punkte verkürzt. mn