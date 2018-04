SVG Göttingen: Die Hoffnung stirbt zuletzt

Northeim/Göttingen. Die Fans der SVG Göttingen hatten ihre Hoffnung schon aufgegeben, noch einmal in dieser Saison mit dem Schlusslicht der Fußball-Oberliga einen Sieg feiern zu können. Der 4:1-Erfolg gegen den BV Cloppenburg strafte sie Lügen. Die Hoffnung stirbt nämlich bekanntlich erst zuletzt.

An der Spitze der Liga scheint es indes derzeit so, als wenn das Rennen um Meisterschaft und Relegationsteilnahme ohne Eintracht Northeim (36 Punkte) weitergeht. Obwohl das Tabellenbild weiterhin sehr schief ist (Wunstorf/ 38) hat noch drei Nachholspiele, Arminia Hannover (31) sogar vier), war der eine Punkt aus den beiden jüngsten Auswärtsspielen vermutlich zu wenig für Eintracht, um im Konzert der Großen mitzumischen. Oldenburg (43) und auch Lupo Martini Wolfsburg (42) sind bei selber Anzahl absolvierter Partien mittlerweile sechs und sieben Punkte weg.

Saison vernünftig beenden

Doch dies sind Tabellenregionen, mit denen sich Trainer Philipp Weißenborn aktuell ohnehin nicht wirklich beschäftigt. Bereits nach dem 0:2 in Uphusen hatte er gesagt, dass es nach so einem Auftritt völlig vermessen sei, nach oben zu schauen. Viel mehr müsse im Vordergrund stehen, die Saison vernünftig und mit Anstand zu beenden. Und da war das 0:0 am Sonntag in Vorsfelde für ihn ein Schritt nach vorn. „Das war von der Körpersprache und der Einstellung her viel besser als letzte Woche.“

Was letztlich fehlte, um dreifach zu punkten, war in der einen oder anderen Situation die nötige Cleverness, aber sicher auch das oft zitierte Quäntchen Glück. „Wir hatten ein paar Dinger zur Führung, aber es sollte eben nicht sein.“ Samstag (16 Uhr, Gustav-Wegner-Stadion) wartet mit Aufstiegskandidat Wunstorf ein größeres Kaliber auf seine Jungs.

Hingegen haben Verantwortliche, Trainer und Mannschaft der SVG Göttingen die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie doch noch im Kampf um den Klassenerhalt eingreifen können. Zwar fehlen den Schwarz-Weißen bis zum rettenden Ufer elf Punkte, doch sind in den letzten acht Partien noch 24 Punkte zu vergeben.

„Da kann man noch was machen“, sagte denn auch SVG-Spielertrainer Nicola Grimaldi nach dem 4:1 gegen die Cloppenburger. Dieser Sieg macht Mut für die kommenden Aufgaben, zumal die über weite Strecken ein gefälliges und kombinationssichereres Spiel aufzog. Dass nach dem Anschlusstreffer der Gäste die Göttinger etwas ins Schlingern gerieten, war der sehr langen Sieglosserie geschuldet. Denn wie sich ein Dreier anfühlt, daran mussten sich die Spieler nach geschlagenen 190(!) sieglosen Tagen (über sechs Monate) erst noch gewöhnen. (mwa/wg-gsd)