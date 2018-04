Tage der Wahrheit für OSC Vellmar

Vellmar. Drei Spiele zu Hause am Stück innerhalb von elf Tagen – für Fußball-Hessenligist OSC Vellmar stehen die Heimtage der Wahrheit an.

Nach der Partie gegen Aufsteiger Ginsheim morgen, dem Derby gegen Lohfelden eine Woche später und dem Duell gegen Schlusslicht Steinbach (18. April), wissen die Blau-Weißen vermutlich, ob sie es doch noch schaffen können, die Klasse zu halten. Anpfiff gegen Ginsheim ist am Samstag um 15 Uhr im Stadion am Schwimmbad.

„Durch den wichtigen 3:2-Sieg in Frankfurt sind wir weiter im Rennen um den Klassenerhalt“, erklärt Trainer Mario Deppe, macht aber auch deutlich: „Wir sind weiter zum Punkten verdammt.“ Als Vorletzter haben die Nordhessen nämlich aktuell zehn Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Auf diesem rangiert aktuell Liga-Konkurrent Lohfelden, gegen den es dann als nächstes geht.

Immerhin: Vielleicht erstmals in dieser Runde überwiegt Positives beim OSC. Bei Rot-Weiss Frankfurt drehte Vellmar nach zweimaligem Rückstand die Partie. In der Rückrunden-Tabelle rückten die Nordhessen auf Platz zehn vor. Im Kreispokal-Viertelfinale am Mittwoch bei Gruppenligist Bosporus spielte die Deppe-Truppe zu Null, holte sich durch sieben Tore Selbstvertrauen. Sowohl Robin Wissemann, der später reinkam, als auch sein Vertreter Enver Maslak schnürten Doppelpacks.

„Hätten wir in der Hinrunde genauso wie in der Rückrunde gespielt, würden wir nicht auf einem Abstiegsplatz stehen“, sagt der OSC-Trainer, der von Saisonbeginn an auf eine einsetzende Entwicklung seines Teams im Verlauf der Runde gesetzt hatte. „Wir hoffen, dass sich die Entwicklung weiter in Leistung und auch in Punkten niederschlägt.“ Weiterhin nicht mithelfen kann indes Sebastian Wagener (Knieverletzung).

Ginsheim bester Aufsteiger

Gegen Ginsheim zu punkten wird aber alles andere als leicht, betont auch Deppe. Der VfB ist der bestplatzierte Aufsteiger. Von fünf Spielen 2018 ging nur eine Partie verloren. „Ginsheim hat eine super Entwicklung hingelegt“, erklärt Vellmars Trainer. „Der Gegner wird sehr selbstbewusst auftreten – eine sehr kompakte und homogene Mannschaft. Als Aufsteiger wird er aber vielleicht noch nicht so stabil sein, um jedes Spiel gewinnen zu können.“

Rubriklistenbild: © Hartmann/nh