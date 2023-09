FC Niemetal geht gegen Topfavorit Niedernjesa leer aus

Von: Per Schröter

Da durften die Fans noch hoffen: Durch die Beine seines Gegenspielers Janis Mattern verkürzte Janis Riemenschneider zum zwischenzeitlichen 2:3. Am Ende verloren die Niemetaler doch klar mit 2:5. © Per Schröter

Nichts zu holen gab es in der 1. Fußball-Kreisklasse-Süd für den FC Niemetal im Heimspiel gegen den souveränen Spitzenreiter SG Niedernjesa.

Imbsen – Trotz des letztlich klaren 2:5 (2:4) zog sich das Team von Trainer Sebastian Gundelach gegen den nach wie vor verlustpunktfreien Aufstiegsaspiranten aber achtbar aus der Affäre.

„Ich kann überhaupt nichts Negatives sagen“, meinte Gundelach nach dem Schlusspfiff. „Die Jungs haben alles gegeben und ihr Herz auf dem Platz gelassen. Mehr war heute einfach nicht drin.“ Schon vor dem Spiel waren die Voraussetzungen alles andere als günstig gewesen für die Niemetäler, die mit nur zwei Punkten aus jetzt vier Spielen einen alles andere als guten Saisonstart hingelegt haben. Die Personalprobleme der vergangenen Wochen blieben bestehen. Unter anderem fehlten mit den verletzten Dennis Hirsch und Nils Quentin zwei Leistungsträger. Dass die Gäste dann auch noch einen Blitzstart hinlegten und nach Treffern von Jan Kuhlemeier (6.) und Eike Linne schon nach neun Minuten mit 2:0 führten, ließ nichts Gutes für den weiteren Spielverlauf erwarten.

Doch der FCN wäre nicht der FCN, würde er sich so einfach in sein Schicksal ergeben. Anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, krempelten die Platzherren –- an der Seitenlinie wie immer angetrieben von ihrem Coach – die Ärmel hoch und bliesen ihrerseits zur Attacke. Immer wieder drängten sie die sichtlich überraschten Gäste nun in die Defensive und hatten durch Malte Eberwien auch eine guten Chance zum Anschlusstreffer (14.). Selbst als der Ex-Niemetaler Maurice Taubert nach einer halben Stunde mit einem (durchaus haltbaren) Distanzschuss auf 3:0 erhöhte, zeigte sich die Gundelach-Elf unbeeindruckt, marschierte weiter nach vorne und belohnte sich selbst.

Zuerst versenkte der junge Niklas Knop einen 20m-Freistoß traumhaft im linken oberen Torknick (35.), und dann stellte Janis Riemenschneider nach toller Vorarbeit von Mats Meier sogar auf 2:3 (45.).

Wer weiß, was geschehen wäre, wäre man so in die Pause gegangen. Doch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs stellte der überragende Maurice Taubert mit einem (diesmal unhaltbaren) Distanzschuss den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Und als Taubert dann kurz nach Wiederanpfiff auch noch auf 5:2 erhöhte, war der Drops vorzeitig gelutscht. Die Niemetäler gaben im zweiten Durchgang zwar noch einmal alles und waren selbst nach de gelb-roten Karte gegen Niklas Knop (80.) nicht wirklich schlechter als der Gegner, aber für einen weiteren Treffer reichte es nicht mehr.

FC Niemetal: Gerelt – Knop, Krause, Wolny, Bolse (76. Grischke) – Meier (46. Dreyer), Quentin, Vole (76. Heditzsch), Vasile – Riemenschneider, Eberwien.

Tore: 0:1 Kuhlemeyer (6.), 0:2 Linne (9.), 0:3 Taubert (30.), 1:3 Knop (35.), 2:3 Riemenschneider (45.), 2:4 und 2:5 Taubert (45.+2, 49.). (Per Schröter)