„Tiefer stehen passt besser zu uns“ - Willinger Spieler Nick Bärenfänger vom Klassenerhalt überzeugt

Hält hinten den Laden dicht: Der Willinger Innenverteidiger Nick Bärenfänger hat mit seinem Team dem Abstieg den Kampf angesagt. © Worobiow

Für den einen kommen ab dem heutigen Samstag mit dem Spiel beim SSV Sand die vier Wochen der Wahrheit auf die Willinger Fußballer zu, für den anderen nur die letzten fünf Saisonspiele.

Willingen – Abstiegskampf ist für eine betroffene Mannschaft schon Drama genug, da muss man ihn nicht noch überhöht dramatisieren. Und wer den Worten des Willinger Innenverteidigers Nick Bärenfänger zuhört, wie er die Situation aus Sicht der Mannschaft einschätzt, der hört eher eine Gelassenheit gepaart mit einer Fokussierung heraus, die so interpretiert werden kann: Wir wissen, worauf es jetzt ankommt.

Bärenfängers Art Fußball zu spielen, kommt aktuell vielleicht den Vorstellungen von Trainer und Mannschaft am nächsten, was die Willinger im Saisonschlussspurt primär auf den Rasen bringen wollen. „Ich bin vielleicht nicht der große Techniker, sondern eher der Typ, der auf dem Platz immer alles gibt und sich in jeden Zweikampf wirft.“ Meist können genau diese Fußballer Abstiegskampf am besten

. Für die Position Innenverteidiger bringt Bärenfänger mit seinen erst 22 Jahren auch das dafür notwendige Mundwerk mit. „Ich bin auf dem Platz auch schon mal etwas lauter.“ Doch das allein reicht manchmal nicht, fühlt er sich auch gehört von seien Teamkollegen?

Vor der Antwort nimmt er sich einige Schweigesekunden Bedenkzeit. „Ich hoffe doch, ob das wirklich so ist, kann ich gar nicht beantworten, vielleicht denken ja auch manche, was will der denn, aber das ist mir egal, viel miteinander sprechen gehört nun mal auch zu meiner Art, Fußball zu spielen.“ Er sei auch außerhalb des Platzes ein kommunikativer Typ, erzählt der Student für Wirtschaftsinformatik und weist darauf hin, dass in der Willinger Mannschaft viel geredet wird. „Das bekommt man von außen oft gar nicht so mit, weil auch vieles leise besprochen wird, ich denke da vor allem an Matthias Bott oder Jan-Henrik Vogel.“

Verletzungspech klebt an den SCW-Stiefeln

Wer die Saison der seit Jahren besten Waldecker Fußballmannschaft verfolgt, stößt auf einige Punkte, die dazu beigetragen haben, dass die Upländer in diesen Abstiegssumpf gezogen wurden. Stichwort: Verletzungspech. Das klebt den Willinger nicht erst seit dieser Saison an den Stiefeln, sondern schon seit zwei, drei Jahren.

Da liegt der Verdacht nahe, dass das nicht nur Pech ist, sondern teilweise auch selbst verursacht. Ist der Kader zu klein und scheinbar genesene Spieler müssen dadurch zu früh wieder aufs Feld? Oder wird falsch trainiert?

Bärenfänger nimmt hier Trainer, Ärzte und Betreuer in Schutz. „Darüber kann man nur spekulieren, vielleicht braucht der eine oder andere wirklich ein, zwei Wochen mehr Pause.“ Er weist aber daraufhin, dass der Verein dieses Problem erkannt habe. „Wir bekommen vom Verein auch viel Hilfe was das betrifft. Auch unsere Physiotherapeutin ist sehr gut.“ Kein Spieler werde von den Trainern einfach so wieder aufs Feld geschickt, betont Bärenfänger. Letztendlich entscheide der Spieler selbst, ob er wieder bereit sei oder nicht.

Trainerwechsel verändert das Spielsystem

Der Tabellenstand ist auch der schlechten Saisonvorbereitung geschuldet. Und schließlich brachte auch der überraschende Trainerwechsel noch einmal Unruhe in die Mannschaft. Dardan Kodra ging in der Winterpause aus beruflichen Gründen, Rainer Schramme und Uli Rehbein übernahmen für den Rest der Saison. „Der Abschied von Dardan hat uns auch überrascht“, sagt Bärenfänger, „aber es war keine große Umstellung für uns, Rainer und Uli waren ja schon dabei.“

Dennoch hat die Rückkehr dieses Duos auf den Chefsessel das Spielsystem etwas verändert. Die zuvor offensiver ausgerichtete Verteidigungslinie haben Schramme und Rehbein wieder einige Meter nach hinten verlegt. „Ich denke, tiefer stehen passt besser zu uns, weil wir mit unseren schnellen Stürmer dann auch effektiver kontern können. Außerdem stehen wir in dieser Formation kompakter, können dadurch als Team besser verteidigen“, erzählt Bärenfänger. Er lobt die Arbeit von Kodra, der vor allem taktisch viel verlangt habe. „Rainer und Uli legen hingegen mehr Wert auf die Grundtugenden, laufen, kämpfen, arbeiten. Ich glaube das tat uns ganz gut.“ Der überraschende 1:0-Sieg gegen den CSC Kassel sei ein Beleg dafür.

Vier Spiele gegen direkte Konkurrenten

Im Willinger Restprogamm stehen vier Mannschaften, die mit den Upländern unten stehen, Sand, Johannisberg, Wabern, und die SG Kleinalmerode.

Auf die Frage, ob die Mannschaft dies als Vor- oder Nachteil sehe, überrascht Bärenfänger mit dieser Antwort: „Klar, sind das wichtige Spiele, aber letztendlich ist es zweitrangig, gegen wen wir spielen. Ob der Gegner nun Hünfeld oder Sand heißt, wir müssen auf uns schauen und unser Spiel spielen.“



Hat da jemand den Profis zu sehr aufs Maul geschaut? Daher die Gegenfrage: „Warum spielt die Mannschaft in dieser Saison so selten ihr Spiel? Das muss der Innenverteidiger lachen. „Wenn ich das wüsste, hätten wir wahrscheinlich schon vieles anders gemacht.“



Und wann weiß, die Mannschaft, wann sie ihr Spiel spielt? „Das kann ich so pauschal auch nicht beantworten, das merkt man einfach, sobald man die Zweikämpfe gewinnt, sich dadurch gegenseitig pusht und auch offensive Akzente setzt.“ Bärenfänger vermutet, dass Willeskraft und Einstellung die Spiele gegen die unmittelbaren Konkurrenten entscheiden werden. „Das können wir und deshalb spielen wir auch in der nächsten Saison Verbandsliga.“ (rsm)