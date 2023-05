TuSpo Mengeringhausen holt 1:1 in Ziegenhain: Tim Sommer trifft zum Punktgewinn

Fußball-Gruppenliga

+ © bb Tim Sommer © bb

Einen weiteren Punkt für den Klassenerhalt haben die Fußballer des TuSpo Mengeringhausen beim Gastspiel beim 1. FC Schwalmstadt geholt. „Wir waren in der ersten Halbzeit besser, Schwalmstadt in der zweiten. Deshalb geht das Ergebnis in Ordnung“, sagte TuSpo-Trainer Oliver Hintschich zum 1:1 (0:0).

Ziegenhain – Hintschich konnte anders als am Mittwoch in Mengsberg wieder seine eingespielten Innenverteidiger Daniel Sinemus und Nico Müller aufbieten. Giulian Braun nahm zunächst mit leichten Knieproblemen auf der Bank Platz, Luca Lüther stand dafür erneut in der Startelf.

Die Gäste starteten stark in die Partie und hätten früh in Führung gehen können. Nach einem Fehler von Schwalmstadts Keeper Laurenz Kuhn traf Pascal Löhndorf aber den Ball nicht richtig (4.). Löhndorf leitete dann die nächste Großchance der Gäste ein. Nach Kombination über Dominik Lüdtke kam der schnelle Tim Sommer an den Ball, sein Abschluss war jedoch zu harmlos.

Der 1. FC startete seine erste gefährliche Aktion in der 24. Minute. Nach einer Ecke klärte Lüdtke mit dem Kopf und verhinderte einen Treffer von Dominik Lautenschläger. Die vermeintliche TuSpo-Führung erkannte Schiedsrichter Thorsten Eick wegen eines angeblichen Fouls von Lüdtke am Torwart nicht an (30.).

In der 35. Minute tauchte Vedran Jerkovic, der Kopf der Schwalmstädter Elf, im Strafraum der Gäste auf, Keeper Moritz Föll parierte.

Chancenverwertung in Halbzeit eins nicht gut

„In der ersten Halbzeit waren wir gut im Spiel, leider haben wir es versäumt, Zählbares dabei rauszuholen“, befand Hintschich. Nach dem Wechsel sahen die Zuschauer dann auch Tore. In der 55. Minute spielte Müller einen langen Diagonalball auf Sommer, der sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzte und überlegt zur Gästeführung einschob. Pascal Löhndorf hätte nur eine Minute später auf 2:0 stellen können, er verfehlte das Tor.

Danach legte Schwalmstadt einen Gang zu, und Leandro Knoch erzielte per Kopf den Ausgleich, weil die TuSpo-Abwehr nach einer Ecke nicht konsequent verteidigt hatte. Kapitän Jerkovic schaltete sich nun häufiger in das Angriffsspiel seines Teams ein, und fast jedes Mal wurde es gefährlich.

In der 73. Minute vergab er selbst die Führung, dann scheiterte nach schöner Einzelaktion der von ihm eingesetzte Serkan Atas, dessen Schlenzer Keeper Föll bravourös meisterte. Glück für die Gäste, dass sowohl Jerkovic als auch Knoch weitere Versuche nicht gut genug platzierten.

Die größte Möglichkeit zum Auswärtssieg vergab der eingewechselte Braun kurz vor Schluss, seinen Schuss parierte Keeper Kuhn. „Wir müssen weiterhin das Engagement und die Spannung hochhalten, dann wollen wir auch weitere Punkte holen“, sagte Hintschich, „Das sind wir uns nach dieser guten Rückrunde auch selbst schuldig.“ mri