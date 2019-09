Tolle Serie reißt nach Baunataler Blackout

Ginsheim – Im fünften Kräftemessen ist die Erfolgsserie des KSV Baunatal gerissen: Nach bislang vier Siegen in vier Spielen seit 2017 unterlagen die Hessenliga-Fußballer erstmals dem VfB Ginsheim. Und das keineswegs knapp oder unglücklich. Vielmehr stand nun eine deutliche 2:6 (1:1)-Schlappe zu Buche. Und Ralf Rößler, der Sportliche Leiter bilanzierte: „Ein kollektiver Blackout mit vier Gegentoren in einer Viertelstunde hat uns die Punkte gekostet.“

Auch im fünften Saisonspiel haperte es den Baunatalern an Durchsetzungsvermögen im Angriff. Diesmal aber zeigte die sonst so sattelfeste Hintermannschaft des KSV ebenfalls Schwächen. Was allerdings lange Zeit nicht zu erwarten war. „Bis zur Pause war es ein Spiel auf Augenhöhe mit den besseren Torchancen für uns“, sagt Rößler. Doch plötzlich führte Ginsheim: Derrick Amoako traf nach starkem Dribbling von Henok Teklab zum 1:0 (35.). In der Nachspielzeit vor der Pause aber liefen die Baunataler einen Konter, den Dino Kardovic mit dem verdienten Ausgleich abschloss.

Und der KSV hatte die Chance zur Wende, dominierte nach einer Umstellung auf eine 4-4-2-Raute den Beginn der zweiten Halbzeit klar. Doch die Gäste ließen weiterhin beste Chancen aus, auch Daniel Borgardt scheiterte per Kopf am Gestänge. Schlimmer noch: Als Torhüter Pascal Bielert einen von Özer abgefeuerten Schuss nach vorn abprallen ließ, traf Nils Fischer nur eine Minute nach seiner Einwechslung per Abstauber zum 2:1 (57.). Auch beim 5:1 machte Bielert keine gute Figur, als er den Ball abklatschte – vor die Füße des einschussbereiten Özer. Zuvor hatte Marvin Wagner aus 18 Metern geschossen (69.). Der bittere Schlusspunkt unter den Baunataler Blackout. „In dieser Phase waren wir völlig von der Rolle und haben Fehler über Fehler produziert“, sagt Rößler.

„Durch die Einwechslung von Nils Fischer und mit seinem sofortigen Tor haben wir in den Lauf gefunden“, freute sich dagegen Ginsheims Sportlicher Leiter Marcus Spahn: „Dann haben wir in nur drei Minuten gleich das 3:1 und 4:1 gemacht, und dann war das Spiel natürlich gelaufen.“ Sein Eingeständnis: „Wenn man den gesamten Spielverlauf betrachtet, ist das Ergebnis zu hoch ausgefallen.“

Denn die unter Wert geschlagenen Baunataler hatten nicht nur beim Ginsheimer Doppelschlag (59./61.) Pech im eigenen Strafraum. Zwar sorgte André Schmitt volley nach Flanke von Patrick Krengel für das zweite KSV-Tor (80.). Einem Freistoß von Nico Möller aber stand die Querstange im Weg (87.).

Von Dirk Winter und Gerald Schaumburg