Toller Start - FSG Bebra gleich ganz oben

Gleich durchgestartet: Die FSG bebra (in Rot) ist erster tabellenführer.

Rotenburg. Fehlstart für den ESV Weiterode. Zum Saisonauftakt musste sich der ESV bei der SG Dittlofrod/Körnbach mit 0:1 geschlagen geben.

Gelungener Auftakt dagegen für die FSG Bebra, die beim Aufsteiger Sorga/Kathus mit 5:1 siegte.

SG Dittlofrod/Körnbach - ESV Weiterode 1:0 (1:0).Bei beiden Teams lief noch nicht viel zusammen. In dem zerfahrenen Spiel, das von vielen Fehlpässen geprägt war, landeten die Gastgeber am Ende einen etwas glücklichen Sieg. Tor:1:0 Baumgart (25., FE).

SG Sorga/Kathus - FSG Bebra 1:5 (1:0). Der Aufsteiger konnte in der ersten Hälfte noch gut dagegenhalten. Im zweiten Spielabschnitt machte nicht nur der dreifache Torschütze Bekim Mustafi den Unterschied, sondern die Abwehr der Heimelf offenbarte auch einige Schwächen. Am Ende fiel das Ergebnis um ein, zwei Tore zu hoch aus. Tore: 1:0 Röth (45.+3), 1:1 Yigit (48.), 1:2 Mustafi (61.), 1:3 Silbermann (73.), 1:4, 1:5 Mustafi (76., 87., FE).

FSG Hohenroda - SG Eiterfeld/Leimbach 2:1 (0:1). Im ersten Spielabschnitt hatten die Gäste die besseren Möglichkeiten, fanden dabei aber ihren Meister in FSG-Keeper Thorsten Weiß. Nach dem Wechsel hatten die Platzherren etwas mehr vom Spiel und sicherten sich dank zweier Treffer von Martin Erbe die ersten drei Punkte. „Am Ende eine enge Kiste“, so FSG-Betreuer Peter Reusch zu der Partie. Tore: 0:1 Leucuta (38., FE), 1:1, 2:1 Erbe (46., 66.).

SV Steinbach II - SG Mecklar/Meckbach/Reilos 1:2 (0:0).Nach ausgeglichenem Anfang kam die Heimelf zum Ende der ersten Hälfte besser ins Spiel, erarbeitete sich zahlreich Chancen ohne zählbaren Erfolg. Nach dem Wechsel wurde Stefan Langbein nach ein Konter gefoult, denStrafstoß verwandelte Karpenstein. Der Gefoulte baute mit einer feinen Einzelleistung den Vorsprung aus. Danach setzte der SV alles auf eine Karte, scheiterte aber immer wieder an der von André Deneke glänzend organisierten Abwehr oder an dem überragenden Keeper Christian Pohl. Tore: 0:1 Karpenstein (50.), 0:2 Langbein (69.), 1:2 Mörmel (81.).

SG Aulatal - SG Rotenburg/Lispenhausen 3:1 (0:0). Im ersten Spielabschnitt dominierte die Heimelf und ließ nur drei Chancen der Gäste zu. Nach dem Wechsel stellte sich dann auch der Erfolg in Form von Treffern ein. Eine kurze Auszeit wurde dann mit dem Anschlusstreffer bestraft, danach nahmen die Platzherren wieder das Heft in die Hand und fuhren verdient drei Punkte ein. Tore: 1:0 Moritz Wernick (57.), 2:0 Schwarz (60.), 2:1 Kanngießer (65.),

3:1 Andre Honstein (75.).

SG Niederaula/Kerspenhausen - SV Niederjossa 2:2 (2:1). Von Beginn an entwickelte sich ein rassiges, gutklassiges Gemeindederby mit reichlich Tempo vielen Chancen auf beiden Seiten. Die Führung der Gastgeber zur Pause kam etwas überraschend. Nach dem schnellen Ausgleich plätscherte die Partie so vor sich hin und nahm in den letzten fünf Minuten noch einmal richtig Fahrt auf, wobei beide Seiten den Siegtreffer noch erzielen hätten können. Tore:0:1 Schwab (14.), 1:1 Diebel (22.), 2:1 Philipps (45.), 2:2 Hartung (47.).

SG Haunetal - Rasdorfer SC 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Wald (45.) (bt)