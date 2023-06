Spitzenreiter Dramfeld nach 2:0 mit besten Karten

Von: Manuel Brandenstein

Oftmals in der Defensive in Überzahl: Zwei Dramfelder Spieler bremsen hier Bonaforths Stürmer Nazmi Aliaj aus. © Manuel Brandenstein

Fast hätte es für die Fußballer des Bonaforther SV gegen Tabellenführer TSV Dramfeld zumindest zu einem Achtungserfolg gereicht. Doch in der Schlussviertelstunde schlug der Aufstiegskandidat noch zweimal zu.

Bonaforth – Der TSV Dramfeld gewann 2:0 (0:0) und hält vor dem Saisonfinale der 1. Kreisklasse-Süd am kommenden Sonntag die besten Karten in der Hand.

Der Erfolg gegen Bonaforth war für den von zahlreichen Zuschauern begleiteten TSV auch deshalb enorm wichtig, da Verfolger SVG Göttingen II gleichzeitig ein knappes 2:1 bei Puma Göttingen feierte und somit weiterhin punktgleich auf Rang zwei liegt.

Die Bonaforther hatten bei ihrem zweiten „Heimspiel“ auf dem Mündener Rattwerder die volle Offensivkraft zur Verfügung: Neben Ruslan Wagner standen auch Nazmi Aliaj und die Flügelstürmer Alexander Dietrich und Aaron Mebratom in der Startelf. Allerdings: Die Dramfelder waren wie so oft in dieser Saison in der Defensive hellwach und ließen kaum etwas zu. In den ersten 45 Minuten kam lediglich ein Distanzschuss von Aliaj auf das Gästetor.

Auf der anderen Seite war aber auch die Bonaforther Defensive lange gut postiert. Das hätte man sich gegen den Tabellenführer sicherlich noch schwieriger vorgestellt. Bonaforth verschleppte bei bislang ungewohnt hohen Temperaturen das Tempo, was den gewohnten Spielfluss der Gäste auszubremsen schien. Trotzdem hatte die Mannschaft von Thorsten Rettberg nach 22. Spielminuten die erste hochkarätige Möglichkeit, als Laurin Wagners Schuss Zentimeter über die Querlatte zischte.

Der für den gesundheitlich geschwächten Michael Trapp im Tor eingesprungene Thomas Schaub parierte einen Fernschuss und hatte anschließend Glück, als wenige Meter vor seinem Kasten Jan Theune das Leder nicht richtig traf. So ging es mit einem 0:0 in die Pause, und auch danach änderte sich nicht viel. Die gefährlichste Bonaforther Chance hatte Ruslan Wagner, dessen Fernschuss nur mit Mühe abgewehrt werden konnte (73.). Doch danach schlug der Favorit nach mehreren guten Chancen zu und sicherte sich den so wichtigen Auswärtssieg: Mats Kreißig hämmerte den Ball aus 20 Metern zum 0:1 in die Maschen. Und kurz darauf war Tim Theune nach einem zu kurz abgewehrten Freistoß per Abstauber zur Stelle.

Wir haben uns recht gut verkauft, wenn auch der Dramfelder Sieg in Ordnung ging. Gegen die Großen in der Liga fehlt uns auch oftmals etwas Glück“, sagte BSV-Spielertrainer Michael Trapp. Er und seine Mannschaft bestreiten nun am kommenden Sonntag ihr Saisonfinale beim zweiten Aufstiegsanwärter SVG Göttingen.

BSV: Schaub – Parlak – Fischer, C. Yazici, Hasanovic, Sopko – Dietrich, H. Salman, Mebratom – Wagner – Aliaj.

Eingewechselt: Bonic, K. Senel

Tore: 0:1 Kreißig (78.), 0:2 T. Theune (82.). (Manuel Brandenstein