Trainer Senouci Allam verlässt SG Haunetal

Die SG Haunetal und Trainer Senouci Allam haben sich darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit mit Beginn der Winterpause zu beenden.

In einer Pressemitteilung, die von den Mannschaftsverantwortlichen Timo Lübeck und Frank Henning sowie vom bisherigen Coach unterzeichnet ist, heißt es: „Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es der Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt helfen kann, wenn wir auf der Trainerposition einen neuen Impuls setzen.“

Die SG Haunetal ist mit zehn Punkten Schlusslicht der Fußball-Kreisoberliga Nord. Der Rückstand auf den Vorletzten Sorga/Kathus beträgt einen, der auf den Drittletzen Rotenburg/Lispenhausen zwei Zähler. Das rettende Ufer liegt allerdings schon zwölf Punkte entfernt.

Überraschender Zeitpunkt

Die Entscheidung, sich zu trennen, kam trotzdem zu einem überraschenden Zeitpunkt. Denn die jüngsten Ergebnisse hatten auf einen Aufschwung hingedeutet. In Rasdorf und gegen die FSG Bebra gab es Punktgewinne und ansehnlichen Fußball.

Dass gegen das Spitzenteam aus Bebra sogar ein 2:4-Rückstand aufgeholt werden konnte, war letztlich nicht relevant. Denn die Entscheidung stand bereits. „Wir hatten uns schon im Vorfeld zusammengesetzt und die Saison analysiert“, berichtet Timo Lübeck.

Die Initiative zu diesem klärenden Gespräch war schon Wochen zuvor vom Trainer selbst ausgegangen. Allam begründet das so: „Der mannschaftliche Erfolg und der Verein stehen im Vordergrund. Es ist wichtig, dass die Mannschaft in der Rückrunde ein neues Gesicht sieht und eine neue Stimme hört, um sich zu 100 Prozent auf die bevorstehenden Aufgaben zu konzentrieren.“ Vieles hätte sich in der Vergangenheit, zum Beispiel was die Ansprache angeht, abgeschliffen, ergänzt der 29-jährige Kirchheimer. Er coachte die SG seit zweieinalb Jahren.

Das Verhältnis zwischen Team, Trainer und Führung sei immer gut gewesen. „Es ist besser, wenn jetzt ein sauberer Schnitt gezogen wird“, betont der Coach. Bemerkenswert nennt er die Rückendeckung, die er vom Vorstand stets bekommen habe.

Nun getrennte Wege zu gehen, falle dem Klub nicht leicht, sagt Frank Henning, „wir haben Senouci viel zu verdanken. Er hat sich zu jeder Zeit mit großem Engagement und viel Leidenschaft für die SG Haunetal eingesetzt.“ Umso bedauerlicher sei, dass nun aufgrund des unbefriedigenden Tabellenstandes und der konkreten Abstiegsgefahr Handlungsbedarf bestehe.

Zahlreiche Verletzte

Ein Grund für die sportliche Misere ist sicherlich, dass die Verletztenliste schon zu Saisonbeginn lang war. Kevin Kurz und Sascha Hohtanz fallen seit Monaten wegen Kreuzbandrissen aus. Auch Marc Blucha, Simon Gerlach und Christoph Glänzer fehlen dem Team.

Wer das Traineramt bei der SG Haunetal übernimmt, steht noch nicht fest. Derzeit werden Gespräche mit möglichen Nachfolgern geführt. Henning und Lübeck sind sich sicher, dass Allam dem neuen Übungsleiter eine intakte Mannschaft hinterlässt. die Spieler seien überzeugt, den Klassenerhalt noch schaffen zu können. (red/hwx)