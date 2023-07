Korbacher 0:13 gegen Hessen Kassel für Uwe Tenbusch eine super Trainingseinheit

Von: Thorsten Spohr

Mit vereinten Kräften versuchen auf unserem Bild die Korbacher Lukas Beil (links) und Niklas Nowotny (rechts) den Kasseler Nasuhi-Noah Jones zu stoppen. © zmp

Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel hat sein erstes Testspiel gewonnen. Beim TSV/FC Korbach gab es ein 13:0 (7:0).

Korbach – Uwe Tenbusch hatte vor dem Testspiel gegen den KSV Hessen Kassel die Parole „Spaß haben“ an seine Spieler ausgegeben. Nach dem 0:13 (0:7) gegen den Fußball-Regionalligisten bleibt die Frage, ob die Kreisstädter trotz der Flut an Gegentoren wirklich Spaß hatten. Der Korbacher Trainer bejahte es. „Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Das war eine super Trainingseinheit für uns.“

Mehr als 300 Zuschauer sorgten für einen würdigen Rahmen im Hauerstadion. Und der KSV ließ die Fans auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Man merkte, wie motiviert die Spieler waren, sich im ersten Test zu zeigen. Der Regionalligist attackierte die Korbacher so von der ersten Minute aggressiv und früh. Nach Ballgewinnen ging es direkt mit Tempo nach vorn, die Korbacher konnten gerade in der Anfangsphase oft nur hinterherschauen.

Schon nach drei Minuten hieß es 0:1, als Serkan Durna nach einem missglückten Rettungsversuch von Sören Beckmann den Korbacher Keeper aus 25 Metern überwand. In der Folge ging es Schlag auf Schlag. Takero Itoi (7.), Nasuhi-Noah Jones (9.) und Sercan Sarerer (11.) erhöhten früh zum 0:4.

Tobias Damm sah den Auftritt seiner Elf zufrieden an und lobte die Umsetzung der Trainingsinhalte der ersten Woche. „Viel in Ballbesitz, viel bewegen, immer wieder die Halbräume besetzen, den Ball gut laufen lassen und nicht unnötig ins Dribbling zu gehen. Und natürlich auch die Tore zu erzielen“, sagte der KSV-Trainer.

Für Uwe Tenbusch war die Überlegenheit der Kasseler kein Grund, von seiner Linie abzuweichen. Im Gegenteil. Der Korbacher Trainer warf mit Eldon Cenaj nach 20 Minuten einen 17-Jährigen ins Rennen, der seine Sache in der Abwehrkette ordentlich machte und sich gleich mit einer energischen Grätsche gegen Durna verdienten Szenenapplaus abholte.

Aber auch er konnte nicht verhindern, dass Kassel vor der Halbzeit weitere drei Tore nachlegte. Durna nach einer Ecke (33.), Itoi nach einer sehenswerten Vorarbeit von Sararer (39.) und erneut Durna mit einem sehenswerten Schuss aus 25 Metern in den Winkel (44.) sorgten für den Pausenstand. Dazwischen konnte sich auch Beckmann zweimal auszeichnen, als er bei einer Doppelchance gegen Jones und Itoi stark klärte (42.).

Kassel wechselte in der Pause bis auf Matti Cebulla komplett durch, Tenbusch warf mit Maik Walger den nächsten 17-Jährigen in die Partie, der sich prompt im Sturm das erste Mal ein wenig gefährlich Richtung Kasseler Tor aufmachte, aber im Endeffekt von Maurice Springfeld souverän abgelaufen wurde (47.). Ein wenig besser waren die Korbacher in der Partie, die dem Gast deutlich aggressiver begegneten. Trat Kassel aber aufs Tempo, dann war der KSV kaum zu stoppen. Min-Gi Kang (52., 63., 86.), Paul Stegmann (56.), Muhammed Bejdic (73.) und Lukas Iksal (90.) trafen so zum 0:13-Endstand, der auch in der Höhe die Kräfteverhältnisse auf dem Feld widerspiegelte.

Den Korbachern war es egal. Für Kapitän Raphael Chirakakis war der Test gegen „quasi Profis eine schöne Erfahrung, vor allem für die jüngeren“. Und weiter: „Wir haben trotzdem als Team agiert und darauf kam es an. Auch wenn wir 13 Stück bekommen haben, haben wir einfach weitergemacht.“