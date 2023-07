Trainingslager kostet jungen Gimtern viel Schweiß

Von: Manuel Brandenstein

Zog ein anstrengendes Trainingswochenende durch: Tuspo-Trainer Ufuk Kilinc (Mitte) mit den Nachwuchsspielern Luca Stolte (links) und Liam Arnold. © Tuspo Gimte

Wieder einmal war es Wiershausen, wo der Tuspo Gimte die heiße Phase der Saisonvorbereitung einläutete.

Wiershausen – Es sind noch drei Wochen, bis die Fußballer des Tuspo Weser Gimte ihre neue Herausforderung in der 1. Kreisklasse in Angriff nehmen. Ufuk Kilinc und seine Mitstreiter im Trainerteam, Timo Jesswein und Oliver Neumann, versammelten ihre Spieler am Wochenende zum Trainingslager in Wiershausen.

Vor ein paar Wochen hatte Ufuk Kilinc noch darauf gehofft, dass ihm nach dem Abstieg aus der Kreisliga ein größerer Stamm an Spielern bliebe. Doch die Realität sieht anders aus, und der Tuspo muss neu aufbauen. „Wir können aber auch mit dieser Mannschaft etwas machen, denn wir haben richtig gute A-Jugendliche, sowie einige erfahrene Spieler“, sagt Kilinc. Mit den Erfahrenen, die das Gerüst bilden sollen, meint er unter anderen Leon Hesske, Joshua Maar, Ömer Terzi, Joshua König und Ahmet Demirtas. Außerdem sollen auch Spieler der aktuellen A-Jugend nach und nach bei den Herren Einsätze bestreiten. „Ich sehe das als Projekt, bei dem wir jetzt auch ganz eng mit der A-Jugend zusammenrücken“, so Kilinc weiter. „Wir haben beim Tuspo schon immer aus der Jugend geschöpft und da wollen wir auf jeden Fall wieder hinkommen.“ Da erscheint es fast schon logisch, dass der Trainer kein klares Saisonziel ausgeben möchte. „Wir müssen erst mal zusammenwachsen und wollen dann einfach das Beste herausholen“, so Kilinc, der am Wochenende auch durch Physiotherapeutin Nastassja Haupt unterstützt wurde.

Das Trainingswochenende in Wiershausen kostete jede Menge Schweiß. Doch, da so viele junge Spieler im Kader stehen, widmeten sich die Trainer auch den Basics in taktischer Hinsicht. Der Tuspo möchte ein 4-1-4-1-System spielen. Und wie man sich dabei effektiv auf dem Platz verhält, bildete ebenfalls einen Schwerpunkt.

Im Testspiel bei der Zweiten des TSV Rothwesten am Sonntag erreichten die Gimter ein 1:1 (1:0). Die Führung hatte Bastian Graf mit einer strammen Hereingabe von der rechten Seite erzwungen – ein Rothwestener lenkte den Ball ins eigene Tor. Danach aber fehlte die Kaltschnäuzigkeit: Gimte verschoss einen Strafstoß und konnte auch einen Platzverweis gegen einen Akteur der Gastgeber nicht nutzen. Letztlich bescherte dem TSV ein Konter den Ausgleich. „Wir waren eigentlich haushoch überlegen“, berichtete Trainer Ufuk Kilinc, der aber trotzdem auf ein gelungenes Trainingswochenende zurückblicken konnte. (Manuel Brandenstein)