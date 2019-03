Der Traum vom Auestadion: HNA-EAM-Cup für F-Junioren beginnt im April

Wenn im April die 13. Auflage des HNA-EAM-Jugendcups beginnt, haben erneut 80 Mannschaften und 1000 Spieler aus Nordhessen und Südniedersachsen den Traum, das Endspiel in Kassel zu erreichen.

Für die Fußballer des KSV Hessen Kassel waren es die schönsten Erlebnisse ihrer noch jungen Karriere. Die Junglöwen gewannen im vergangenen Jahr den HNA-EAM-Cup für F-Jugendfußballer. Und eines blieb dabei besonders in Erinnerung: das Finale im Auestadion. Wenn im April die 13. Auflage des Jugendcups beginnt, haben erneut 80 Mannschaften und rund 1000 Spieler aus Nordhessen und Südniedersachsen den Traum, das Endspiel in der Kasseler Arena zu erreichen.

Das letztjährige Finale liegt zwar schon zehn Monate zurück, aber David Klimanek vom KSV Hessen erinnert sich noch ganz genau an das Spiel. Kein Wunder, schließlich traf er beim 6:2-Sieg gegen die JSG Melsungen dreimal. „Einmal mit dem Kopf und zweimal mit dem Fuß“, sagt der Neunjährige.

Auch sein Kapitän Ole Hilgenberg wird diesen Tag im Mai 2018 nicht so schnell vergessen. „Es war ein großer Erfolg und sehr schön im Auestadion zu spielen. Auch die Ehrenrunde im Stadion später war toll.“ Bei der anschließend stattfindenden Regionalligapartie des KSV Hessen waren die jungen Kicker die Einlaufkinder. Und nach der Siegerehrung in der Halbzeitpause drehten die Jungs noch eine Ehrenrunde auf der Tartanbahn und ließen sich von den Zuschauern auf den Rängen bejubeln. „Diesen Tag werden die Jungs nicht vergessen“, sagt daher auch Trainer Martin Klimanek.

Das war aber noch nicht alles. Die Kasseler bekamen als Sieger zudem einen Pokal, durften zusammen mit dem Finalgegner Melsungen das Bundesligaspiel Hannover gegen Augsburg besuchen und gewannen ein Trainingslager in Grünberg.

Zum 13. Mal veranstaltet die HNA und die EAM das Jugendturnier. „Als regionaler Versorger fördern wir gern soziale und sportliche Aktivitäten. Gerade der Jugendsport ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagt EAM-Geschäftsführer Georg von Meibom. „Es ist schön, zu sehen, wie die Mannschaften Teamgeist sowie Fairness zeigen und jedem Ball hinterherlaufen“, sagt HNA-Geschäftsführer Herbert Siedenbiedel. „Außerdem findet Integration besonders auf dem Spielfeld statt.“

Eine Frage an den Titelverteidiger bleibt aber noch. Was benötigt eine Mannschaft, um Nachfolger der Junglöwen zu werden? „Man braucht Kondition, muss viele gute Pässe spielen und starke Schüsse abgeben“, sagt David Klimanek. „Und man braucht Teamgeist“, fügt Ole Hilgenberg hinzu.

HNA-EAM-Cup: Die Termine

Der HNA-EAM-Cup für F-Jugendfußballer beginnt mit den acht Vorrundenturnieren, die in Nordhessen und Südniedersachsen stattfinden. Jeweils zehn Teams treten dort an. Die Turniere finden zwischen dem 27. April und 5. Mai statt. Die Sieger qualifizieren sich für die Endrunde, die am 11. Mai der TSV Obermelsungen ausrichtet. Das Finale der beiden besten Teams findet voraussichtlich am 18. Mai im Auestadion statt.