Traumstart an der Pader: Jakob Kuntze aus Besse mischt mit dem SCP die U 17-Bundesliga auf

Technisch versierter Sechser: Jakob Kuntze (l.), hier gegen Dortmund zu sehen, hat beim SC Paderborn in der B-Jugend-Bundesliga voll eingeschlagen. © Katharina Obertrifter

Dortmund, Schalke, Köln und viele mehr – die B-Junioren-Bundesliga West bietet einen illustren Kreis aus Fußball-Traditionsvereinen. Mittendrin: Jakob Kuntze aus Besse. „Natürlich ist man ein bisschen aufgeregt, wenn man gegen große Namen spielt. Man gewöhnt sich aber daran“, sagt der 16-Jährige – frisch in Diensten des SC Paderborn.

Besse/Paderborn – Einige Klubs, darunter auch RB Leipzig, machten ihm in den vergangenen Jahren ihre Aufwartung. Im Sommer wagte er nun den Sprung in die U 17-Bundesliga. „In Paderborn werde ich im Training besser gefördert. Und es ist relativ nah an der Heimat“, erklärt Kuntze seine Entscheidung.

In der vergangenen Saison spielte er für den KSV Hessen Kassel. Mit starken Leistungen, unter anderem in einem Testspiel gegen Bielefeld, machte er auf sich aufmerksam – und startete nach seinem Wechsel an die Pader durch. In allen fünf Ligaspielen stand der Mittelfeldmann in der Startelf. Ebenso übrigens Max Wilhelm, der vom VfL Kassel kam. Nach dem 1:0-Sieg in Mönchengladbach mischt der SCP ungeschlagen in der Spitzengruppe mit. Dass der Neuzugang sofort einen Stammplatz erhält, sei ihm nicht klar gewesen: „Ich wusste: Ich muss mich reinfinden, mich reinarbeiten.“

Trainer ist voll des Lobes

Voll des Lobes ist daher Trainer Moritz Glasbrenner: „Sportlich ist er für uns eine wichtige Größe. Jakob ist spielintelligent und ein technisch versierter Sechser mit einer guten Antizipation. Er ist ein außergewöhnlich guter Fußballer.“

Dabei an der Seite des Talents: seine Familie, die den Weg zu den Heimspielen so oft wie möglich auf sich nimmt und auch bei so mancher Auswärtspartie dabei ist. „Ich wünsche mir vor allem, dass Jakob glücklich ist. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Schule und auf der Gesundheit“, sagt Vater Hans-Werner Kuntze. Sein Sohn macht aus seinen großen Zielen derweil keinen Hehl: der Profifußball, die Bundesliga.

Enger Kontakt zu den Profis

Eng sei der Kontakt zur Profiabteilung in Paderborn. Der laufstarke Rechtsfuß hat seinen Traum direkt vor Augen: Das Zweitliga-Team um Neuzugang Max Kruse trainiere neben der U 17, zudem teile man sich den Kraftraum.

Kuntzes Vorbild trägt aber das Trikot des FC Barcelona. Wie Mittelfeldstratege Frenkie de Jong versuche er, Situationen spielerisch zu lösen. Seine Rückennummer ist allerdings die eines deutlich offensiveren Akteurs, den der Nordhesse ebenfalls bewundert: Er läuft mit der „25“ auf – wie Thomas Müller beim FC Bayern München. (von Steffen Schneider)