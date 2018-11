Janusch-Elf stolpert in Grebenstein

Für die TSG Sandershausen bleibt die Sauertalkampfbahn in Grebenstein ein heißes Pflaster. Sie unterlag im Duell der Aufsteiger in der Fußball-Verbandsliga dem Tuspo mit 1:4 (0:2).

Für die TSG Sandershausen bleibt die Sauertalkampfbahn in Grebenstein ein heisses Pflaster, das schwer zu erobern ist. Sie unterlag im Duell der Aufsteiger in der Fußball-Verbandsliga dem Tuspo mit 1:4 (0:2) und verlor damit auch ihre Tabellenführung an den SV Neuhof.

„Wir haben uns gegen Grebenstein in den vergangenen Jahren immer schwer getan, der Sieg des Tuspo geht auch in der Höhe in Ordnung“, sagte TSG-Trainer Friedhelm Janusch.

Neuzugang Dennis Schanze war maßgeblich an den ersten beiden Gegentoren beteiligt: Zunächst legte er für Anto Kajic auf, der zum 1;0 einköpfte (26.), dann machte er aus 15 Metern das 2:0 selbst (28.). Nun kamen die Gäste besser ins Spiel, ohne sich großartige Möglichkeiten zu erspielen.

Nach der Pause bestimmte der Tuspo wieder das Geschehen. Zunächst scheiterte Luca Trump an TSG-Torhüter Maik De Coster (49.). Erneut Schanze leitete die Vorentscheidung ein, als De Coster seinen Freistoß mit einer Glanzparade zur Ecke lenkte. Danach traf Adrian Schäfer zum 3:0 (61.).

Weitere Möglichkeiten hatten danach Schanze, Ungewickel und Ivan Mamusa. Das nächste Tor erzielten die Gäste, als nach einem Handspiel von Hannes Drube Christopher Minne per Handelfmeter auf 3:1 verkürzte (85.). Inder Nachspielzeit ließ De Coster einen Schuss nach vorne abprallen, der eingewechselte Erik Maiterth war zur Stelle und markierte den 4:1-Endstand (90.+2.). (red) Foto: Schmidt/nh