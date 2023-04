TSV Altenlotheim verkauft sich gegen Favorit Wolfhagen beim 2:4 teuer

Teilen

Zwei Teamgrößen unter sich: Malte Bandowski (links) vom FSV Wolfhagen springt beim Kopfball eine Idee höher als Altenlotheims Spielertrainer Robin Wissemann. © bb

Das einhundertste Saisontor des FSV Wolfhagen haben die Fußballer des TSV Altenlotheim nicht verhindern können. Bei der 2:4 (1:3)-Heimniederlage gegen den Gruppenliga-Ersten zog sich die Mannschaft aber insgesamt bestens aus der Affäre.

Altenlotheim – Das fand auch Robin Wissemann. „Einsatz, Moral und Laufbereitschaft haben gestimmt“, sagte der Spielertrainer. Auch mit dem recht knappen Ergebnis war er einverstanden. Nur dass drei Gegentreffer nach eigenen Fehlern fielen, das habe ihm „ein bisschen wehgetan“.

So lange die Altenlotheimer sich konzentrierten, machten sie es dem FSV schwer. In Schwierigkeiten gerieten sie, wenn der – insgesamt tonangebende – Primus den Turbo zündete und mit Tempo umschaltete. Das führte in der 25. Minute erstmals zum Erfolg.

Der TSV verlor den Ball in der Vorwärtsbewegung, der folgende Pass erreichte Timo Wiegand, der Torwart Timo Beumker umspielte und einschob. Bis dahin hatten die Platzherren lediglich Malte Bandowski zum Abschluss kommen lassen (2.). Umgekehrt hatte Martin Grebe einen Angriff über links mit einem strammen Schuss gekrönt, den Torwart Sebastian Schmidt stark parierte.

Das 2:0 für den FSV fiel wieder nach einem dieser extraschnellen Vorstöße. Julius Knatz schloss ihn, mit dem Rücken zum Tor stehend, mit klasse Drehschuss ab (33.). Eine Minute später bekam derselbe Spieler die nächste Chance, sein strammer Schuss landete am Pfosten. Direkt vor der Pause verhinderte Beumker beim Versuch von Wiegand das 0:3, als er den Ball mit den Fingerspitzen an den Pfosten lenkte.

Spielertrainer trifft aus 25 Metern

Gleich nach Wiederbeginn aber der nächste Gegentreffer, Demetrio D'Agostino traf trocken, weil die TSV-Abwehr den Ball nicht wegbekam. Knatz ließ den dritten Pfostenschuss der Gäste folgen (53.), aber Altenlotheim hielt in dieser Phase gut dagegen – und kam verdient zum eigenen Treffer, als Robin Wissemann mit einem Knaller aus 25 Metern traf (50.). Die Wolfhager ließen nicht locker, sie wollten ihr 100. Saisontor – und bekamen es: Wiegand ließ geschickt zwei Spieler aussteigen und Beumker keine Abwehrchance (65.).

Altenlotheim wehrte sich gut, musste aber immer aufpassen. Glück hatte der TSV, als auch der eingewechselte Daniele Valtrini den Pfosten anvisierte (87.). Zwei Minuten später machte es Markus Dippel besser, als einen Kopfball zum Endstand im Wolfhager Tor unterbrachte. Doppelt haben den Wolfhager in dieser Saison nicht viele Gegner eingeschenkt.

TSV Altenlotheim: Beumker - Dippel, Schneider (46. Erber), Backhaus, Patrick Wissemann - Hofert, Schmid (81. Finke), Robin Wissemann, Bräutigam (46. Garthe) - Green, Grebe SR: Dominik Simon (Ohmes) - Zuschauer: 70 Tore: 0:1, 1:4 Timo Wiegand (25., 65.), 0:2 Julius Knatz (33.), 0:3 Demetrio D'Agostino (46.), 1:3 Robin Wissemann (50.), 2:4 Markus Dippel (89.). (bb)