TSV/FC Korbach verschenkt Derbysieg: SG Goddelsheim macht aus 0:3 ein 3:3

Kopf-an-Kopf-Rennen: Der Korbacher Lukas Beil (links) und der Goddelsheimer Florian Mitze streiten um die Ballhohheit. © bb

Wenn eine Mannschaft bis kurz vor dem Halbzeitpfiff 3:0 führt und nach dem Schlusspfiff steht es 3:3, dann spricht man oft von zwei verschiedenen Halbzeiten. Doch so große Unterschiede waren im Gruppenliga-Derby zwischen der SG Goddelsheim/Münden und derm TSV/FC Korbach nicht zu beobachten.

Münden – Die Gastgeber sind etwas schläfrig in diese Partie gestartet und erst nach etwa zehn Minuten aufgewacht. Diese Zeit nutzten derweil die Korbacher für zwei schnelle Tore. Erst machte sich Jonah Schmicke in der dritten Minute auf den Weg, er dribbelte von Linksaußen an der Mittellinie an, ließ zwei Gegenspieler aussteigen und schon war er auf dem kleinen Platz in Münden im Strafraum und ließ Torwart Felix Vesper mit einem Flachschuss keine Abwehrchance.

Nur fünf Minuten später „kopierte“ Teamkollege Steffen Emde von der rechte Seite diesen Treffer, die Linie hoch, in alter Robben-Manier nach innen ziehen und platziert abschließen. 2:0. Und als Eric Fuchs nach einem Eckball sein vorerst letztes Tor für die Korbacher erzielte waren erst 20 Minuten gespielt. „Und da bekam ich es mit der Angst zu tun“, sagte SG-Trainer Jens Fresen, der sich nicht mit einer Niederlage geschweige denn mit einer Klatsche von seiner Mannschaft verabschieden wollte.

Also Ärmel hoch krempeln und auch für den Trainer spielen, könnte die Devise der Kicker aus Goddelsheim und Münden gewesen sein. Die Korbacher hatten eigentlich nichts zu verschenken, denn die vorherigen Niederlagen gegen die SG hatten weh getan. Sie standen nun dicht vorm heimzahlen, aber die frühe klare Führung schien der Mannschaft von Trainer Uwe Tenbusch nicht gut zu tun.

Korbacher Probleme mit Standards

Wenn das Spiel lief hatten sie auch oft alles im Griff, aber die Standards passten nicht gut zu ihrem Stellungsspiel. Als der erste Eckball auf die Korbacher zuflog, flog Torwart Sören Beckmann unter dem Ball durch und am langen Pfosten lauerte Kevin Vesper und köpfte zum 1:3 (41.) ein. Nach dem Wechsel schlichen sich immer mehr Unkonzentriertheiten in das Korbacher Spiel ein, einfache Pässe landeten beim Gegner und fast hätte das Sven Reppert direkt nach dem Seitenwechsel ausgenutzt, aber sein Schuss ging noch knapp vorbei.

Dann bekamen es auch die Gastgeber hin, nahezu eine Kopie des ersten Treffers aufzulegen. Der Eckball kam geflogen und war stand hinten allein am langen Pfosten und köpfte ein? Kevin Kesper zum Zweiten. Doch wer nun einen Sturmlauf der SG erwartet hatte, wurde auch enttäuscht. Beide Teams spielten recht unaufgeregt eine ruhige aber auch gut anzusehende Kugel. Dass die SG doch noch einen Punkt behielt, hatte sie einem Missverständnis in der Korbacher Abwehr zu verdanken.

Punkt für scheidenden Trainer und Torwart

Nach einer verunglückten Rückgabe zum Torwart sprang der Ball an den Pfosten und Sven Reppert war zur Stelle und bescherte seinem scheidenden Trainer und dem scheidenden Torwart Manuel Mitze, der auch noch zum Einsatz kam, doch noch einen den Punkt. Uwe Tenbusch sagte nur: „Wir durften den Sieg nicht mehr hergeben und müssen an den Standards arbeiten.“