TSV überzeugt beim 4:2-Auswärtssieg

Kassel. Nach der enttäuschenden 0:3-Heimniederlage gegen Vellmar II folgte für die TSV Immenhausen mit einem überzeugenden 4:2 (3:1)-Erfolg beim Verbandsligaabsteiger FC Bosporus Kassel der erste Saisonsieg.

„Heute haben wir ganz anders als gespielt. Wir sind selbstbewusst aufgetreten und waren auch kämpferisch stärker“, freute sich TSV-Trainer Frank Siebert über den gelungenen Auftritt seiner Elf.

Die Grün-Weißen überraschten die offensivstarken Gastgeber, indem sie druckvoll nach vorne spielten. Zwar hatte Bosporus die erste Chance, doch führte auf der Gegenseite bereits der erste gute TSV-Angriff zum Führungstor. Nach einem schönen Spielzug in den Strafraum wurde Daniel Humburg von den Beinen geholt. Stefan Bachmann verwandelte den fälligen Elfmeter (6.). Ebenfalls gut herausgespielt war der Ausgleichstreffer durch Can Yilmaz, der nach einer Hereingabe frei vor dem Tor zum 1:1 traf (24.). Die Immenhäuser hielten jedoch dagegen. Erneut Bachmann verwertete eine Flanke vom linken Flügel (31.). In der ersten Minute der Nachspielzeit fingen die Gäste einen Abschlag im Mittelfeld ab. Daniel Humburg ließ danach zwei Gegenspieler und den Torhüter aussteigen und traf zum 1:3-Pauenstand. Auch in der zweiten Hälfte waren die Grün-Weißen hellwach. Nach einem Pass in den Lauf erhöhte Humburg mit seinem vierten Saisontor auf 4:1 (55.). Nico Siebert und der frei vor dem Tor stehende Mohammad Niazi Yar vergeben weitere Chancen. Eine Unachtsamkeit nutzte Yilmaz zum 2:4-Endstand (81.).

Immenhausen: Braun - Niazi Yar, Backofen, Stern, Pelitzsch - Sommer, Güney, Helmke, Siebert - Bachmann, Humburg.

Tore:0:1 Bachmann (6., FE), 1:1 Yilmaz (24.), 1:2 Bachmann (31.), 1:3 Humburg (45.+1.), 1:4 Humburg (55.), 2:4 Yilmaz (81.). (zmw)