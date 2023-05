TSV Wabern klettert nach 4:2 gegen SG Klei./Hun./Do. aus dem Keller

Von: Sebastian Schmidt

Leidenschaftlich: Waberns Linksverteidiger und Vorstandsmitglied Christoph Bergmann (l.) entscheidet den Zweikampf mit dem starken SG-Spielmacher Florian Baldauf für sich. © Pressebilder Hahn

Jetzt halten sie alle Trümpfe in der Hand. Stehen in der Verbandsliga so gut da wie noch nie in dieser Spielzeit. Die Fußballer des TSV Wabern, die nach dem 4:2 (2:2) im Kellerduell gegen die SG Klei./Hun./Do. neuer Tabellenzwölfter sind, der ihnen in jedem Fall am Ende ein weiteres Jahr in Hessens zweithöchster Spielklasse garantieren würde.

Wabern – „Das war eine absolute Willensleistung“, lobte Trainer Mario Völker seine Schützlinge im Mannschaftskreis. Routinier Florian Amert hatte im Paket die jüngsten Tage im Blick und frohlockte: „Das war eine Sieben-Punkte-Woche“. Zu verdanken zwei eigenen bärenstarken Vorstellungen mit massig Torchancen und eben den unverhofften drei Punkten am grünen Tisch aus der Partie in Fulda, die keine 24 Stunden vor dem 3:3 im Nachholspiel gegen Eichenzell offiziell wurden.

„Das hat uns nochmal einen Motivationsschub gegeben. Und dieser Sieg gegen Klei./Hun./Do. gibt uns weitere Kraft und Selbstvertrauen“, erklärte Waberns emsiger Mittelfeldspieler Jan Luca Schmeer. Der einmal mehr den Dosenöffner servierte. Denn die ruhenden Bälle des 21-Jährigen sind eine Waffe des TSV. Nachdem die Gastgeber ihre ersten Möglichkeiten liegen ließen, nutzte Luca Wendel eine Schmeer-Ecke zum 1:0 (10.). Im zweiten Versuch und mit voller Überzeugung.

Nackenschläge gut verarbeitet

Und sie hätten nachlegen können, die Reiherwalder. Doch Patrick Herpe hatte Pech, weil sein Schlenzer aus 14 Metern knapp sein Ziel verfehlte (16.) und weil Torwart Tim Behnke einen Freistoß des Spielertrainers noch mit den Fingerspitzen über die Latte lenkte (26.). Weil ein Unglück selten allein kommt, landete der erste echte Abschluss der Gäste im Netz. Ein tückischer Schuss von Florian Baldauf war für Torhüter Kim Sippel nicht zu halten (30.). Der frisch gebackene Papa stand für Islam Elgaz zwischen den Pfosten, der sich mit einer Prellung am Knie herumplagt.

Ein Nackenschlag, den sie inzwischen beim TSV aber gut verarbeiten können. Mit einem Traumtor aus spitzem Winkel nach unwiderstehlichem Vorstoß von Adrian Herdt sorgte Martin Mühlberger für das 2:1 (42.). Dem die Gäste wiederum durch einen fulminanten Fernschuss von Alexander Bazzone das 2:2 folgen ließen (45.+2).

Freundschaft bringt Führung

Ein zweiter Stresstest, den sich Wabern hätte ersparen können mit Blick auf das Chancenplus. Die Lösung so simpel wie notwendig: Freundschaft. Denn Schmeer und Wendel wissen schon seit der Jugend, was der Kumpel auf dem Platz macht. Nur fünf Minuten brauchte Kapitän Wendel, um eine Hereingabe von Rechtsaußen von Mittelfeldspieler Schmeer über die Linie zu drücken. Das 3:2 schärfte wirklich alle Sinne bei den Gastgebern, die im Aufsteiger-Duell die Mehrheit an Zweikämpfen für sich entschieden. Auch ein Dreifachwechsel bei Klei./Hun./Do. brachte sie nicht aus dem Tritt.

Im Gegenteil. Niklas Müller sorgte für das erlösende 4:2, nachdem Herpe und Mühlberger sich im Strafraum clever behauptete hatten (68.). „Das war die Krönung“, freute sich Schmeer. Und geht mit dem TSV gestärkt als Tabellenzwölfter in die letzten fünf Spiele, von denen vier auswärts sind. (von Sebastian Schmidt)