TSV Wabern verpasst Befreiungsschlag in Willingen

Von: Sebastian Schmidt

Auf Abschiedstour: Waberns Kapitän Andreas Schluckebier (r., hier unterstützt von Niklas Müller im Kampf um den Ball mit Willingens Sean Querl) wird im Sommer seine Karriere beenden. © Malafo

Das war nichts für Feinschmecker: das 1:1 (1:1) im Kellerduell der Fußball-Verbandsliga zwischen dem SC Willingen und dem TSV Wabern. Krachen ließen es vor allem die Jungs und Mädels von einem Junggesellenabschied auf der Tribüne, die ihre dritte Halbzeit schon während der 90 Minuten feierten.

Willingen – Doch neben der Tatsache, dass Wabern mit einem Nachholspiel (Mi. 19 Uhr bei der SG Ehrenberg) in der Hinterhand die Upländer weiterhin in der Tabelle überflügeln und den Klassenerhalt packen kann, lieferte das Kellerduell einige Erkenntnisse.

TSV kann nicht zu Null

Auch im 29. Saisonspiel hat es nicht geklappt. Der TSV schafft es nicht, in der Verbandsliga zu Null zu spielen. Machtlos bei Bibberwetter im Uplandstadion war Islam Elgaz, der nach einer Knieverletzung wieder fit war und für Kleinfeld-Weltmeister Kim Sippel in den Kasten rückte. Der 25-Jährige war geschlagen, weil sich Wabern bei einem Einwurf auf der linken Seite überrumpeln ließ. Der einzige Fehler von Florian Amert wurde eiskalt bestraft. Der Routinier verschätzte sich bei einem Zuspiel von Jan Henrik Vogel, so dass Florian Heine leichtes Spiel hatte und zum 1:0 per Lupfer erfolgreich war (10.).

Spielglück fehlt

Es bleiben die Wochen der kuriosen und vermeidbaren Gegentore für die Reiherwälder. Die nicht nur wegen der eigenen Unzulänglichkeiten, sondern auch mit dem Schiedsrichter haderten. Denn Pascal Loschke, der Lehrwart aus Kassel, passte sich – um es mit Respekt vor der eigentlich stets vorbildlichen Spielleitung bis zur Hessenliga freundlich zu formulieren – passte sich dem Spielniveau an. Loschke verweigerte Wabern einen glasklaren Strafstoß, nachdem Torhüter Florian Bouma zu spät gegen Martin Mühlberger kam und ihn abräumte (18.).

Erfolgsvariante

Früher auf dem Bolzplatz hieß es, drei Ecken, ein Elfer. Beim TSV Wabern können sie sich darauf verlassen, dass Eckbälle von Jan Luca Schmeer seinen Kumpel Luca Wendel finden. Der bewies einmal mehr seinen unbändigen Willen und stocherte den Ball zum 1:1 über die Linie (36.). Das war schon das achte Saisontor des Innenverteidigers. Ansonsten ließen speziell die Freistöße viele Wünsche offen. Auch die Tatsache, dass sich beim 1:1 Bouma am Kopf verletzte und zuvor Innenverteidiger Nick Bärenfänger mit einer aufgebrochenen Oberschenkelverletzung vom Platz musste (28.), wusste Wabern nicht auszunutzen. „Spielerisch war das zu viel Stückwerk. Wir haben wieder einmal keine Lösungen gefunden gegen einen tief stehenden Gegner“, klagte Trainer Mario Völker.

Schluckebier hört auf

Trotz der vor allem nach Pause ernüchternden Vorstellung ist Andreas Schluckebier noch guter Dinge, dass er mit seinem TSV den Klassenerhalt feiern kann. Für den Mittelfeldspieler, der am Donnerstag 35 Jahre alt wird, stehen die letzten Spiele für die erste Mannschaft an. Seine 19. Saison wird seine Letzte in Wabern sein. Wenn Not am Mann ist, würde er vielleicht nochmal in der Zweiten spielen. Mehr aber auch wegen anhaltender Schmerzen an der Achillessehne nicht. „In Willingen hat uns etwas der Mut gefehlt. Aber noch können wir in drei Spielen zeigen, dass der TSV in die Verbandsliga gehört“, sagt der scheidende Kapitän. (von Sebastian Schmidt)