Zu neunt zum späten Sieg

Fußball-Gruppenligist hätte fast wichtige Punkte beim Abstiegskandidaten verschenkt

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff freuten sie sich, als hätten sie gerade die Meisterschaft gewonnen. Die Spieler des neuen Tabellenzweiten SV Türkgücü feierten ihren 2:1 (0:0)-Sieg beim abstiegsgefährdeten TSV Heiligenrode so überschwänglich, weil sie vier Minuten vor dem Abpfiff noch drauf und dran waren, zwei wichtige Punkte zu verschenken.

Schon in der vierten Minute vergab Emre Bicer fahrlässig die Chance zur frühen Führung, ehe der gleiche Spieler bei einem herrlichen 20-Meter-Schuss Pech hatte. Kurz vor der Pause hatte Memduh Eryilmaz den ersten Treffer auf dem Fuß, aber sein Elfmeter landete an der Torlatte.

Besser machte es in der 55. Minute Yunus Ulas, dessen verwandelter Elfmeter die verdiente Führung einbrachte. Dann aber machten die Gäste mit der Verteilung ihrer Geschenke weiter. Am großzügigsten zeigte sich Torwart Moumen Kam Naksh, der bei einem Abschlag Heiligenrodes Innenverteidiger Michael Gerber anschoss, von dessen Rücken der Ball über die Torlinie rollte. Bicers lautstarke Kritik am Schiedsrichter sowie Altindags wiederholtes Foulspiel sorgten schließlich dafür, dass in der Schlussphase neun Türkgücü-Akteure einer Übermacht von elf Spielern des TSV Heiligenrode gegenüberstanden.

Ausgerechnet jetzt aber fiel doch noch die Entscheidung zugunsten des Favoriten, denn Paukers Schuss von der Strafraumgrenze führte zum 2:1-Endstand.

Trotz der Niederlage wollte Heiligenrodes Trainer Marco Burghardt seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen und lobte vielmehr den kämpferischen Einsatz seiner Spieler. Burghardt sagte aber auch: „Als wir in der Schlussphase zwei Spieler mehr auf dem Platz hatten, hätten wir nicht so tief stehen dürfen. Dadurch wurden wir zu weit hinten reingedrängt.“

Hüseyin Üstün feierte den Sieg zwar nicht so überschwänglich wie seine Spieler, aber Turkgücüs Trainer war natürlich ein Stein vom Herzen gefallen. Sein Fazit: „Unser Sieg ist verdient, aber wir haben uns das Leben unnötig schwer gemacht, weil wir zu verschwenderisch mit unseren Chancen umgegangen sind.“ Was Üstün anschließend mit Torwart Kam Naksh zu besprechen hatte, wollte der Trainer nicht verraten. Zu vermuten ist aber, dass auch das Gegentor ein Thema war.

Allerdings hatte Kam Naksh auch eine gute Szene, denn Hilles Knaller von der Strafraumgrenze parierte der Torwart grandios. Mehr konnte er nicht zeigen, da der TSV Heiligenrode für die Offensive keine Zeit hatte.