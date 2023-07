Turnier ist für die SG Werratal eine Herzenssache

Von: Manuel Brandenstein

Interessantes Duell am Sonntag: Christopher Hayn (links, SG Reinhardshagen) liefert sich im Spiel gegen die SG Landwehrhagen/Benterode einen Zweikampf gegen Philip Dörner. © Manuel Brandenstein

Interessante Spiele brachte das Auftaktwochenende des 2. Udo-Reihert-Cups. Doch auch abseits des Fußballplatzes wurde klar, dass hier mit Herzblut gearbeitet wird.

Hedemünden – Die SG Werratal hatte auf dem Platz in Hedemünden eine Art zweite Kirmes aufgebaut. Neben einer Hüpfburg für die Kleinsten werden an mehreren Ständen viele Wünsche erfüllt. Von Erdbeerkuchen bis zu Cocktails wird einiges geboten. Die SG freute sich über die zahlreichen Helfer, die diesen Rahmen erst ermöglichten. „Man ackert hier fast eine Woche im Voraus und dann, wenn es losgeht, sind alle richtig stolz darauf, wie es aussieht“, sagt Marc Glatter, der mittlerweile nicht nur Spieler der Bezirksliga-Elf ist, sondern auch im Verein immer mehr Aufgaben übernimmt (3. SG-Vorsitzender und 2. Vorsitzender des Fördervereins). Die Bezirksligamannschaft der SG hatte den Neuzugängen erklärt, dass dieses Vorbereitungsturnier speziell für die Spieler eine Herzenssache sei. Deshalb sei die Unterstützung auch sehr groß. Der im Winter zur SG gekommene Benjamin Heritz, der am Samstagnachmittag zusammen mit Dominik Wallner die zum Glück bestens gekühlten Getränke verkaufte, meinte: „Man merkt bei dieser Veranstaltung sehr schnell, dass der Verein lebt.“

Wir werfen weitere Schlaglichter auf das erste Turnierwochenende:

• Ungleiches Duell

Mit den früheren heiß umkämpften Duellen auf Augenhöhe hatte der Turnierauftakt am Freitag zwischen der SG Werratal I und dem Tuspo Weser Gimte nicht mehr viel zu tun. Nach dem 4:0 erhielten die Gimter, die sogar mit mehreren Jugendspielern aufgelaufen waren, von den Gastgebern trotzdem Lob ausgesprochen. „Das, was diese junge Mannschaft gezeigt hat, war wirklich in Ordnung; auch wenn wir in der Schlussphase noch einige Tore mehr hätten erzielen können“, so Marc Glatter. Aufgrund einer Mallorca-Fahrt konnte übrigens auch die SG nicht komplett antreten. Für freudige Mienen sorgte jedoch das Comeback von Torjäger Leon Fromm nach rund einem halben Jahr Verletzungspause.

• Gracic übernimmt

Der Bonaforther SV machte am Samstag gegen den fast unverändert antretenden FC Niemetal zunächst eine gute Figur und ging mit 2:0 in Führung. Und das sogar ohne den neuen Trainer! Der ist im Altkreis nicht gerade unbekannt: Dzevad Gracic, der noch im Urlaub weilte, wird die Mannschaft in der neuen Saison der 1. Kreisklasse trainieren. „Ich glaube, dass Jacki für uns der richtige Mann ist“, sagt BSVer Michael Trapp, der nach der Trennung von Deniz Ürer den Trainerposten übernommen hatte. Gracic bringe eine gewisse Strenge und Härte mit, die dem BSV guttun werde. Der neue Coach wäre sicherlich auch nicht über den späten Niemetaler Ausgleich erfreut gewesen, den Fynn-Ole Dreyer und Mats Meier in der Nachspielzeit noch herstellten. Übrigens: Gracic trifft in Bonaforth auf zwei seiner ehemaligen Gimter Spieler: Yannik Fritsch und Ali Youssef wechselten den Verein.

• Schob zurück nach Jühnde

Die SG Jühnde/Scheden/Bühren tritt in Hedemünden zwar nicht an, war aber trotzdem Thema. Der FC Niemetal musste nämlich auf Offensivspieler Dennis Schob verzichten, da dieser kürzlich eben nach Jühnde wechselte. Dort hatte der aus Meensen stammende 32-Jährige schon früher gekickt. „Jetzt war meine Motivation, dass ich noch mal mit meinem Bruder Steffen zusammenspielen wollte“, berichtete er am Rande der Partie der Niemetaler gegen Bonaforth. Außerdem neu im Aufgebot der SG steht Jacob Lohrengel (kommt aus der Jugend von Göttingen 05). Er hat in Luis Lohrengel übrigens ebenfalls brüderliche Unterstützung im Team.

• Die ersten drei Turniertage



Die SG Werratal I besiegte zum Auftakt den Tuspo Weser Gimte mit 4:0. Auch der rund ein halbes Jahr lang verletzte Leon Fromm trug sich in die Torschützenliste ein. Tore: 1:0 Heritz, 2:0 Rühl, 3:0 Fromm, 4:0 Bock.



Großen Kampfgeist bewies der FC Niemetal beim 2:2 gegen den Bonaforther SV im Duell der 1. Kreisklasse. Bonaforths Julian Bonic brachte seine Farben in Führung, und Jawad Mohammadis Fernschuss zum 0:2 hätte eigentlich die Beute des Torhüters werden müssen. Danach glichen Fynn-Ole Dreyer und Mats Meier noch aus.



Die Zweite der SG Werratal präsentierte sich überraschend stark und besiegte den 1. FC Gimte mit 3:0. Die Tore erzielten Florian Grieben, Adriano Rohde und Jeremy Leck.



Am Sonntag gab es die erste Überraschung: Die SG Landwehrhagen/Benterode bezwang die eine Klasse höher angesiedelte SG Reinhardshagen mit 3:2. Tore: 0:1 Paar, 1:1 Kudzma, 2:1 Woltert, 2:2 Ganss, 3:2 Alheidt.



Bonaforther SV - SG Werratal I 1:1 (0:1). Tolle Moral der zwei Ligen tiefer spielenden Bonaforther. Doch zunächst brachte Heritz die Werrataler per Distanzschuss in Führung. Nach dem Seitenwechsel brachte die SG ihr Sturmtrio Fromm, Armbrust und Gutheil. Doch Bonaforth tat doch mehr für die Offensive und glich spät durch Aaron Mebratom aus extrem spitzem Winkel aus. Die zweite Überraschung des Tages war perfekt!



Tuspo Gimte - FC Niemetal 2:2 (0:1). Nach der Auftaktniederlage am Freitag holten die jungen Gimter den ersten Punkt. Tore: 0:1 M. Meier, 1:1 Moor, 2:1 Pivac, 2:2 Dreyer. (Manuel Brandenstein)