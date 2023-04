Letztes Auswärtsspiel in Pilgerzell

TuS Viktoria Großenenglis mit Lockerheit Derbysieger gegen Hessen Kassel

Von: Sebastian Schmidt

Teilen

Hatte alles im Griff: Stürmerin Sophie Trost, die hier spektakulär vor Hanna Kuntze am Ball ist, feierte mit Großenenglis einen souveränen Derbysieg über Kassel. © Pressebilder Hahn

Festtagsstimmung beim TuS Viktoria Großenenglis. Das Team von Trainer Dirk Langhans bleibt auf dem heimischen Sportplatz eine Macht. Und feierte im siebten Saisonspiel an der Kalbsburger Straße seinen fünften Sieg. Der mit dem 2:0 (1:0) im Derby gegen den KSV Hessen Kassel praktisch keine Zweifel mehr lässt im Kampf um den Klassenerhalt der Fußball-Hessenliga.

Großenenglis – „Die Mädels waren von A bis Z fokussiert, hatten aber auch eine gewisse Lockerheit, so dass es jetzt in der Tabelle wirklich gut aussieht. Das war mit unsere stärkste Saisonleistung“, lobte Langhans seine Mannschaft, die nahtlos an die gute Vorstellung der zweiten Halbzeit vom 4:2 nach 0:2-Rückstand in Mittelbuchen anknüpfte.

Mit Blick darauf hätte eigentlich die gleiche Startelf beginnen dürfen. Schweren Herzens hatte Langhans der emsigen Rechtsverteidigerin Nikola Körbel demnach beibringen müssen, dass sie erstmal auf der Bank sitzen würde, weil sie zuletzt wegen der Uni gefehlt hatte. Doch weil Laura Festor (Sprunggelenk) kurzfristig beim Aufwärmen passen musste, konnte die langjährige Leistungsträgerin doch beginnen. Und wurde zu einem Erfolgsfaktor, weil sie ebenso wie auf links die nimmermüde Jasmin Rustemeier ihren Flügel dichtmachte.

Außenverteidigerinnen mit Schlüsselrollen

„Unsere Angreiferinnen haben aber auch super nach hinten gearbeitet und wir sind ziemlich kompakt aufgetreten“, sagte die 22-Jährige aus Kerstenhausen, die in Bad Zwesten als Physiotherapeutin in Ausbildung tätig ist. Zudem wusste Körbel um einen großen Unterschied zu den vorherigen Niederlagen gegen den KSV: „Wir haben uns weniger Druck gemacht als sonst gegen Kassel.“

So kamen die Gäste nur zu einer ernsthaften Chance nach dem einzigen Missverständnis in der Abwehrzentrale. Dadurch eroberte sich Emma Becker den Ball, fand jedoch in der umsichtigen Torfrau Hannah Lachmann gleich zweimal ihre Meisterin (25.). Davor und danach entschieden Körbel, Rustemeier und ihre Mitspielerinnen die entscheidenden Zweikämpfe für sich.

Schwaab eiskalt vom Punkt

Zwar ließ Großenenglis durch Carina Jäger freistehend (4.) und Sophie Trost aus dem Gewühl (7.) die ersten Möglichkeiten aus, dennoch gelang sehenswert die Führung. Nach einer schnellen Balleroberung im Zentrum zog Jana Schwaab zwei Gegenspielerinnen auf sich und brachte Julia Faupel ins Spiel. Die spielte ihre Schnelligkeit aus und traf zum 1:0 (44.). Faupel konnte sich dafür noch revanchieren. Denn ihren Antritt über die linke Seite konnte kurz nach der Pause von Kassel nur regelwidrig per Handspiel gestoppt werden. Schwaab blieb souverän und verwandelte den Strafstoß gegen die Ex-Großenengliserin Sabrina Wandrei zum viel umjubelten 2:0 (56.).

Großenenglis: Lachmann - Körbel (90. Kersten), Unzicker, Diehl, Rustemeier - Jäger, Pfaff - Tielmann, Schwaab, Faupel (72. Wessel) - Trost.

Kassel: Wandrei - Kuntze, Linke, Lührs, Bock - Mason, Allmeroth, Hyder, Krause (68. Jessen), Schade (18. Poznanski) - Becker (68. Carciola).

SR: Jannik Schwarz. Z: 150. Tore: 1:0 Julia Faupel (44.), 2:0 Jana Schwaab (56.).

Letztes Auswärtsspiel in Pilgerzell

Kaum triumphiert, geht es am heutigen Samstag (17 Uhr) schon weiter. Großenenglis ist beim Tabellenfünften TSV Pilgerzell gefordert, der einen Punkt vor der Viktoria liegt. Gute Chancen auf einen Startelfeinsatz räumt Langhans dabei Rojin Balica, Kaja Kersten und Lara Wessel ein. Zudem kehrt Alina Weiß nach einer Erkrankung in den Kader zurück. In ein Team, das laut Nikola Körbel mit einem „guten Gefühl und viel Spaß“ ins letzte Auswärtsspiel geht. Anschließend freut sich Großenenglis auf vier Heimspiele in Serie. (von Sebastian Schmidt)

Starke Außenverteidigerin: Nikola Körbel © Pressebilder Hahn