TuSpo hat vor Gastspiel des TSV Altenlotheim viel nachzuarbeiten

Wer stoppt wen? Robin Wissemann (TSV Altenlotheim) gegen Sven Schwedes vom TuSpo (rechts). © Artur Schöneburg

Die Bauchlandung des TuSpo Mengeringhausen beim 1:5 in Bad Wildungen war natürlich Thema im ersten Mannschaftstraining danach. Zu bereden gab es genug. Zumal am Sonntag der TSV Altenlotheim kommt.

Mengeringhausen - „Wir haben uns nicht richtig angeboten, wir sind in die falschen Räume oder teilweise zu wenig gelaufen, dann waren wir entweder zu dicht beieinander oder zu weit weg“, nennt Trainer Stefan Krohne die wichtigsten Kritikpunkte an der Gruppenliga-Vorstellung in der Badestadt.

Derartige Defizite dürften gegen Altenlotheim zu einem ähnlichen Resultat wie am Vorsonntag führen. „Dann fangen wir nicht nur fünf Tore“, ahnt Krohne. Ihn beeindruckt die makellose Bilanz des TSV bisher ebenso wie das jüngste Altenlotheimer 2:0 über die SG Goddelsheim zu neunt: „Da sieht man, dass die Moral stimmt.“

Eine solche Einstellung wünscht sich der TuSpo-Trainer unbedingt von den Seinen. Ein paar zusätzliche Prozent an Leistung soll das Heimrecht freisetzen, der TuSpo gibt in der Liga sein Saisondebüt an der Hagenstraße (Anstoß 15 Uhr). Krohne erwägt Umstellungen, wollte aber für die Details noch das letzte Training abwarten.

„Wir müssen auf alle Fälle hinten besserstehen“, sagt er. Im Tor wird von Beginn an Moritz Föll stehen, der seine Handverletzung auskuriert hat, nachdem Sanna Trawally in Wildungen mit Leistenproblemen raus musste. Lücken lassen die Urlauber Pascal Löhndorf und Dominik Lüdtke. „Das macht es nicht einfacher“, sagt Krohne. Immerhin: In Neuzugang Kristof Künzel hat er eine Kraft mehr, die er bringen kann.

TSV Altenlotheim mit veränderter Viererkette

Ein kleines Päckchen hat auch Altenlotheims Spielertrainer Robin Wissemann zu tragen. Der Glanz des 2:0 über Goddelsheim hatte nämlich zwei Flecken: Die Ampelkarte gegen Yannik Leisner, der ein Spiel pausieren muss, und Rot gegen Wissemanns Bruder Patrick (zwei Partien gesperrt). „Schade, dass wir die erfolgreiche Viererkette jetzt zum ersten Mal diese Saison umbauen müssen“, sagt der Trainer.

Wissemann hadert nicht groß. Wir hatten in den letzten Spielen eine stark besetzte Ersatzbank, daher können wir das auffangen“. Und weitere Ausfälle gibt es im TSV-Kader nicht. Wissemann war in Friedrichstein Augenzeuge der 1:5-Niederlage des TuSpo. „Das Ergebnis hat mich schon überrascht, aber es gibt halt Spiele, bei denen nichts zusammen läuft. Und so war es in dieser Begegnung“, sagt er.

Wissemann warnt also trotz allem vor der potenziellen Angriffsqualität der Gastgeber. „Wenn die Offensive ins Rollen kommt wird es schwierig.“ In der vergangenen Saison verloren beide Teams jeweils ihre Heimspiele. Wissemann hätte nichts dagegen, wenn dem TSV abermals ein „Dreier“ gelänge: „Wir müssen taktische Disziplin an den Tag legen und gut gegen den Ball arbeiten.“ (bb/mn)