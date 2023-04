TuSpo kommt zu spät auf Angriffstemperatur

Von: Gerhard Menkel

Nur er traf gegen Gudensberg: Dominik Lüdtke (rechts) nutzte einen Torwartfehler. © malafo

Nach Abpfiff legte sich über das Lager des TuSpo Mengeringhausen eine Mischung aus Zorn und Enttäuschung. Die hektische, von viel Geschrei begleitete Schlussphase wirkte nach.

Mengeringhausen – Und beinahe hätten die heimischen Gruppenliga-Fußballer ja die erste Niederlage nach der Winterpause noch abgewendet, doch nun stand das 1:2 (0:1) gegen die FSG Gudensberg im Saisonbuch. Anders als zuletzt vermochten die Grün-Weißen auf dem gezeichneten Platz an der Hagenstraße kaum zwingende Torchancen zu kreieren.

Das für derlei Aktionen in der Regel zuständige Trio Giulian Braun, Dominik Lüdtke und Tim Sommer war wegen Erkältung Brauns gesprengt. Die anderen zwei hatten so ihre Probleme gegen die athletische, konsequente FSG-Defensive.

Trainer Oliver Hintschich benannte ein Weiteres: „Wir waren nicht in der Lage, ihnen die Bälle in den Fuß zu spielen, so wie es die beiden brauchen.“ In der ersten Halbzeit kam der TuSpo nicht zu einem gefährlichen Torabschluss.

Sven Schwedes verschießt Strafstoß für den TuSpo

Gudensberg agierte oft mit langen Bällen auf seine drei Stürmer, die sich bei Angriffen regelmäßig formierten. Die Viererkette der Gastgeber stand meist, aber nicht immer gut, Torwart Moritz Föll musste zweimal im Herauslaufen retten. Dem Rückstand ging dann ein Ballverlust des TuSpo bei einem Versuch mit der Hacke voraus, Andrej Lang traf nach Vorarbeit von Till Dünzebach über Föll hinweg ins lange Eck (37.).

Als Nick Siebert zum 2:0 nachlegte, weil der TuSpo den Ball nicht wegbekam (55.), schien die Partie gelaufen. Sie hätte zwei Minuten später eine Drehung erfahren, wenn Sven Schwedes nicht mit seinem Handelfmeter an Torwart Christoph Rausch gescheitert wäre.

Aufgeben war die Sache des TuSpo nicht. Sommer, der sich etwas zurückzog, rutschte an einer Hereingabe des eingewechselten Max Jakobschak vorbei (66.). „Ab der 75. Minute haben wir versucht, das was der Platz hergab, Fußball zu spielen“, sagte Hintschich. Mit einem Erfolg und freundlicher Hilfe des Bodens: Keeper Rausch trat über den Ball, Lüdtke schoss ihn ins Netz (88.).

Die Gastgeber wollten sofort weitermachen, die Gäste verzögern. Es wurde hektisch und laut, was in einer Roten Karte gegen Ersatzkeeper Daniel Roschanski auf der Bank gipfelte. Jakobschak wäre nach Lüdtkes Ecke beinahe das 2:2 gelungen, doch Tim Prüfer klärte den Kopfball. (mn)