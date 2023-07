Überraschung im Waldecker Kreispokal: Lelbach/Rhena wirft TSV/FC Korbach aus dem Wettbewerb

Fußball

+ © Artur Worobiow Hiergeblieben: Michael Steuber von der SG Lelbach/Rhena (rechts) versucht, den Korbacher Sven Leonhardt aufzuhalten. © Artur Worobiow

Überraschung im Waldecker Fußball-Kreispokal: Die SG Lelbach/Rhena hat das Stadtduell gegen den TSV/FC Korbach gewonnen.

Korbach – Mit 2:1 setzte sich der Kreisoberligist gegen den Gruppenligavertreter durch. Und auch die anderen Gruppenligisten taten sich im Achtelfinale schwer.

Die SG Goddelsheim/Münden setzte sich bei der SG Edertal knapp mit 3:2 durch, Titelverteidiger TuSpo Mengeringhausen brauchte beim 8:7 beim SV Ittertal sogar das Elfmeterschießen. Die SG Bad Wildungen/Friedrichstein lief beim 4:1 in Bad Arolsen lange einem 0:1-Rückstand hinterher. Die SG Höringhausen/Meineringhausen gewann das Kreisoberligaduell gegen Blau-Gelb- Korbach mit 4:2.

Bereits am Dienstag hatte sich der SC Willingen mit 2:1 bei der FSG Buchenberg/Ederbringhausen durchgesetzt. Am nächsten Sonntag wird das Achtelfinale mit der Partie VfR Volkmarsen gegen den TSV Strothe abgeschlossen. Das Viertelfinale wird am Mittwoch, 13. September, ausgespielt.

Höringhausen/Meineringhausen - BG Korbach 4:2 (2:2). Tore: 0:1 Ahmet Uslu (20.), 1:1 Jonas Mütze (30.), 2:1 Nico Martin (42.), 2:2 Havzi Bajrami (43.), 3:2, 4:2 Martin (51., 65.). Die Gastgeber gewannen das Kreisoberligaduell am Ende verdient. Mann des Tages war Nico Müller, dem drei Tore gelangen, schön war sein Treffer zum 3:1 mit einem Lupfer von der Strafraumkante sechs Minuten nach dem Seitenwechsel. Als Müller das 4:1 nachlegte, war die Partie unter guter Schiedsrichterleistung, aber starkem Wind entschieden.

Bad Arolsen - Bad Wildungen/Friedrichstein 1:4 (1:0). Knapp eine Stunde lang schien eine mittlere Überraschung im Beekmann-Stadion möglich zu sein. Garet Carton hatte in der 36. Minute das 1:0 für den TuS erzielt, der mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft angetreten war. „Wir legen unsere Priorität auf den Waldecker Pokal“, sagte Berichterstatter Carsten Strippel dazu. Am verdienten Erfolg der knapp besetzten Gäste aus der Gruppenliga gab es trotzdem nichts zu deuteln. Sie spielten über 90 Minuten feldüberlegen, und als Eugen Ruf (59.) sowie Kai Döhring (61.) mit zwei Toren direkt hintereinander die Partie gedreht hatten, ließ die SG sich nicht mehr aufhalten. „Mit dem 1:3 war das Spiel endgültig gelaufen“, sagte Strippel. Neuzugang Jonas Hölscher erzielte er (75.), drei Minuten später machte Rückkehrer Almedin Zahovic den Deckel drauf.

SG Edertal - Goddelsheim/Münden 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Janis Kalhöfer (27.), 1:1 Max Rogowski (41.), 2:1 Tarek Hamad Serdar (52.), 2:2 Jannik Guntermann (71.), 2:3 Stefanos Tziabazidis (85.). Beide Teams lieferten sich ein e kurzweilige Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Sowohl Niklas Köhler im Edertaler Kasten, auch als auch Steve Wenzek im Tor der Lichtenfelser hatten mehrfach Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Die Führung von Kalhöfer per Kopf glich Rogowski nach einem Solo aus. Nach dem Wechsel ging Edertal durch einen Sonntagsschuss von Serdar in Führung, die Guntermann aus nach Ansicht der Gastgeber abseitsverdächtiger Position ausglich. Tziabazidis erzielte in der Schlussphase den Siegtreffer des Gruppenligisten.

Ittertal - Mengeringhausen 7:8 n.E. (4:4, 1:3). Tore: 1:0 Maurice Van Wasen (3.), 1:1 Dominik Lüdtke (6.), 1:2 Pascal Löhndorf (8.), 1:3 Lüdtke (33.), 1:4 David Föll (47.), 2:4 Van Wasen (54.), 3:4 Ali Al Tameeni (83.), 4:4 Sebastian Tent (89., FE). Der Kreisoberligaaufsteiger zeigte starke Moral und kam nach einem 1:4-Rückstand kurz nach der Pause in der Schlussphase noch zum Ausgleich. Sebastian Tents verwandelter Elfmeter sorgte für das 4:4, nachdem zuvor der zweifache Torschütze Maurice Van Wasen gefoult worden war. Im Elfmeterschießen zeigte sich der Gruppenligist dann abgezockter. Während für den TuSpo alle verwandelten, scheiterten für Ittertal Marcel Kesting und Ali Al Temeeni an Torhüter Moritz Föll.

Lelbach/Rhena - TSV/FC Korbach 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Karsten Trachte (56.), 1:1 Steffen Emde (62.), 2:1 Leon Baraniak (64.). Lelbachs Co-Trainer Marco Koch war stolz auf sein Team. „Dass wir nach dem Waldecker Pokalspiel am Freitag das so machen, war nicht zu erwarten.“ Die Gäste waren im Stadtduell zwar die bessere Mannschaft, allerdings verzweifelten sie immer wieder gegen Octavian Potcoava im SG-Tor, der schon im ersten Durchgang gegen Maik Walger und Sven Leonhardt klärte. Für die Gastgeber vergaben Johannes Müller und Patrick Messner. Nach dem Seitenwechsel erlief Leon Baraniak einen zu kurzen Rückpass, legte quer auf Trachte, der das 1:0 markierte. Korbach konterte durch Emdes 1:1 per Kopf, aber fast im Gegenzug zeigte sich Leon Baraniak wieder hellwach im Zweikampf und vollstreckte nach Ballgewinn zum 2:1. Dabei blieb es, weil die SG in der Schlussphase immer wieder ein Bein vor die Bälle bekam und so den Sieg so sicherte. (tsp/mn)