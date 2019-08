Ulfetals Nachwuchskicker im Pech

Knapp unterlegen: Unglücklich verloren die A-Junioren des JFV Ulfetal – hier am Ball Rick Schumann – gegen Hünfelder Land. Die Szene stammt aus der Vorsaison.

Die A-Junioren-Gruppenligakicker des Jugendfördervereins Ulfetal mussten sich im Auftaktmatch beim JFV Hünfelder Land mit 1:2 geschlagen geben.

Hersfeld-Rotenburg – Beide Teams begegneten sich wie schon in der letzten Saison, hier siegte Hünfeld 2:1 und 4:3, auf Augenhöhe, wobei die Gastgeber erneut das glücklichere Ende für sich hatten.

Für die C-Jugendlichen der JSG Alheim begann das Abenteuer Gruppenliga mit einem Teilerfolg gegen die JSG Eitratal/Kegelspiel.

A-Junioren: JFV Hünfelder Land - JFV Ulfetal 2:1 (1:0). Die Gäste gingen von Beginn an engagiert zu Werke und erarbeiteten sich in der ersten halben Stunde ein leichtes Chancenplus.

Nach einer Ecke brachte Aaron Koch mit einem Schlenzer ins lange Eck die Gastgeber in Führung. Mit einer guten Parade bei Predrag Janjetovis Schuss verhinderte Hünfelds Keeper Felix Hohmann den möglichen und zu diesem Zeitpunkt nicht unverdienten Ausgleich (32.).

In der Folge erarbeiteten sich die Gastgeber eine leichte Überlegenheit und starteten nach der Pause furios. Torsteher Kevin Stöwer zeigte sich bei zwei Großchancen auf dem Posten, parierte anschließend gegen David Arendt glänzend und verhinderte damit zunächst einen höheren Rückstand. Sieben Minuten vor dem Ende war er aber gegen Yassin Zaryouh nach einem Eckball machtlos.

In der Schlussphase versuchte die Elf von Trainer Florian Deiseroth noch einmal alles und hatte zunächst bei Saleh Salehys Lattentreffer Pech. Am Ende reichte es nur noch zum Anschlusstreffer durch Jakob Hollstein.

Ulfetal: Kevin Stöwer - Jannik Ullmar, Marlon Morales-Fernandez, Tom Wagner, Jonathan Thon, Nick Deiseroth, Jacob Holstein, Rick Schumann, Saleh Salehy, Pedrag Janjetovic, Serkan Guenes, Marlon Hofmann, Jannik Diefke, Dennis Petko, Linus Brall.

Tore: 1:0 Aaron Koch (25.), 2:0 Yassin Zaryouh (52.), 2:1 Jacob Holstein (90.).

JSG Alheim - JSG Eitratal/Kegelspiel 1:1 (0:0). Die Heimelf begann nervös und musste dem Gegner zunächst das Feld überlassen. Bei der daraus resultierenden Überlegenheit boten sich den Gästen einige gute Möglichkeiten, die aber entweder von Keeper Jannis Pfleiderer pariert wurden oder ihr Ziel verfehlten.

Spätestens Mitte der ersten Hälfte hatte sich die Alheimer Abwehr stabilisiert, und man wechselte torlos die Seiten. Nach dem Wechsel ging Eitratal per schön herausgespielten Konter in Führung. Obwohl der Treffer nach Meinung der Gastgeber aus abseitsverdächtiger Position fiel, steckte man nicht auf, zeigte Moral und kam per Kopfball durch Julius Gruber nach einem Eckball noch zum verdienten Ausgleich.

Zuvor hatte Till Reibeling Pech mit einem Freistoß, der um Zentimeter über den Querbalken strich.

Alheim: Jannis Pfleiderer - Nico Mathies, Arthur Rös, Till Reibeling, Elia Merkel, Matensz Kolodziejczyk, Leonard Auf der Landwehr, Felix Wolf, Maxim Haar, Julius Gruber, Johannes Spieker, Ahmad Bek, Jarno Dittrich, Lukas Glaser, Leon Anacker.

Tore: 0:1 (53.), 1:1 Julius Gruber (67.). bt