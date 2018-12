Die Unbezwingbaren  von der SG Haselgrund/Breitenbach  

Die Fußballer der SG Haselgrund/Breitenbach haben im Oktober zuletzt ein Punktspiel verloren. Was daran bemerkenswert ist? Es war der Oktober 2017, nicht 2018.

Von Thomas Walger

Seitdem ist die junge Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Nölke in der Fußball-Kreisliga B 2 Hersfeld-Rotenburg ungeschlagen geblieben. Im Kalenderjahr 2018 konnte lediglich die SG Iba/Machtlos den Überfliegern einen Punkt abtrotzen. Das war beim 2:2 im April.

15 Siege

In der laufenden Saison gab es bisher ausschließlich Siege. Acht auf eigenem Platz, sieben auswärts. Mit elf Zählern Vorsprung führen die Kicker aus Schwarzenhasel und Breitenbach die Tabelle vor Iba/Machtlos an. Und dabei hat der ärgste Konkurrent auch noch zwei Partien mehr bestritten als Nölkes Gipfelstürmer.

Es deutet im Moment also alles darauf hin, dass seine Elf den Aufstieg in die Kreisliga A schafft. „Klar wollen wir hoch“, sagt Sebastian Nölke, „man muss den Spielern ja Perspektiven aufzeigen.“ Trotzdem bleibt für ihn das Wort Meisterschaft (noch) tabu. Zwei vergebliche Anläufe musste die Mannschaft verkraften. In den Serien 2016/17 und 2017/18 hatte es für die SG Haselgrund/Breitenbach am Ende jeweils nur zu Rang drei gereicht.

Der Spielertrainer betrieb Ursachenforschung und wurde fündig. In vielen Gesprächen mit seinen Jungs wa nicht zu überhören, dass der Erfolgsdruck sie gelähmt hatte. Schließlich war der Aufstieg offiziell als Ziel ausgegeben worden.

Von Spiel zu Spiel geschaut

Darauf reagierte Sebastian Nölke. Ab August wurde ganz bewusst nur noch von Spiel zu Spiel geschaut. Und Spiel auf Spiel gewonnen. 15 Partien hintereinander. Ohne Erfolgszwang, aber mit Ehrgeiz. Der eigentliche Schlüssel zum Erfolg aber ist der Teamgeist, der bei der SG entstanden ist und den Sebastian Nölke zum Programm erhoben hat: „Alle müssen sich in den Dienst der Mannschaft stellen, und alle werden gleich behandelt.“ Davon rückt er keinen Zentimeter ab.

Muss er auch gar nicht, denn seine Spieler gehen diesen Weg mit. Wer nicht regelmäßig trainieren kann, muss auch damit rechnen, erst mal auf der Bank Platz zu nehmen oder in der Reserve auszuhelfen. Das wird akzeptiert. Auch, weil der Spielertrainer das bespricht. Er führt viele Gespräche, nimmt seine Gegenüber dabei nicht nur als Fußballer, sondern auch als Menschen war.

Und er ermuntert sie, mit ihm zu reden, wenn sie mit etwas nicht einverstanden sind. Sachliche Kritik ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. „Ich treffe ja auch nicht immer die richtige Entscheidung“, sagt Sebastian Nölke.

Er macht keinen Hehl daraus, dass er Erfolge anstrebt. Aber das tut er behutsam, „step by step“, wie er sagt. Das gilt auch im Frühsommer, wenn regelmäßig das Wechselfieber ausbricht. „Wir reißen uns nicht um große Namen und versuchen nicht, Top-Spieler an Land zu ziehen. Wir versprechen auch nicht das Blaue vom Himmel.“

Sieben Teenager im Stamm

Vor der Saison gab es viel Zuwachs aus der eigenen Jugend. Die galt es zu integrieren. Das ist gelungen. Sieben junge Männer, die zum Stamm der ersten Mannschaft zählen, sind noch keine 20. „Ich schaue auch auf Spieler, die ich kenne und schätze, die bei anderen Vereinen nicht glücklich sind“, sagt Sebastian Nölke. Und: „Bei uns ist jeder willkommen, der kein Stinkstiefel ist.“