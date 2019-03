Duell der Angeschlagenen

Am Derby maßgeblich beteiligt: Vellmars Trainer Jörg Müller (links) und Tobias Klöppner (hier in einem Spiel für den OSC im Jahr 2006), der jetzt mit dem CSC 03 an seiner alten Wirkungsstätte aufkreuzt.

Top-Begegnung in der Fußball-Verbandsliga

Ein wenig angeschlagen dürften sich wohl beide Fußball-Verbandsligisten fühlen. Der OSC Vellmar, weil er zum Start aus der Winterpause eine derbe Pleite kassierte. Und der CSC 03 Kassel, weil er zwar gewann, dort aber einen Schwerverletzten und zwei Gelb-Rote Karten beklagte und somit drei Akteure aus der Siegerelf ausfallen. Am Samstag ab 15 Uhr (Stadion am Schwimmbad) treffen beide zum Derby aufeinander.

OSC Vellmar

Als „indiskutabel“ hatte Trainer Jörg Müller die Darbietung seines OSC beim 0:4 in Sand bezeichnet. Wie hat er seither die indiskutable Leistung mit dem Team diskutiert? „Indem ich versucht habe, konkrete Beispiele für unsere in Sand wie schon in der gesamten Saison begangenen Fehler an Ross und Reiter festzumachen.“

Bei der Aufarbeitung wies Müller besonders auf die riskanten Anspiele seiner Elf auf die Sechser hin. „Ich freue mich zwar über schönen Fußball, aber bitte in Bereichen, wo nichts passieren kann“, sagt er.

Gegen die 03er bangt Müller um den Einsatz von Enes Glogic (Wadenprobleme). Serkan Aytemür ist gelb-rot-gesperrt, David Kunz noch immer verletzt.

Ein bisschen Hoffnung macht dem Trainer die Kritikfähigkeit seines Teams. „Bei unserem Gespräch gab es keine andere Meinung. Aber die Mannschaft muss das Gesagte jetzt endlich umsetzen“, betont der Trainer. Dazu gehört für ihn auch, „dass wir neben der Fehlervermeidung vor allem viel kompakter stehen. Und zwar auch bei unseren Offensivaktionen. Da müssen sich mehr Leute an der Absicherung beteiligen.“

CSC 03 Kassel

„Von allem ein bisschen“, ist Tobias Klöppner nach eigenen Worten inzwischen beim CSC 03, „Torwarttrainer, Sportlicher Leiter, Teammanager.“ Mit Klagen zur personellen Situation möchte er sich vor dem Duell mit seinem früheren Klub nicht aufhalten. „Es ist, wie es ist und verfolgt uns ja schon die ganze Saison“, sagt er. Traurig stimmt es ihn gleichwohl schon, dass sich Florian Steinhauer, in Dörnberg Schütze des einzigen Tores, dort den Mittelfuß brach und wohl für den Rest der Serie ausfällt.

Zudem fehlen in Vellmar Moritz Murawski und Jan Iksal wegen besagter Gelb-Roter Karten. Auch Manuel Schmidt und Luca del Colle sind nicht dabei. Klöppner mag daher nicht nach oben schauen und spekulieren, ob die 03er als Vierter im Titelkampf eine Rolle spielen könnten: „Wir greifen nicht oben an, sondern wir greifen Vellmar an. Sollten wir dort verlieren, schauen wir uns selbst doof an.“

Letzteres möchte „Klöppi“ dort, wo er selbst sieben Jahre lang spielte, nicht erleben, sondern siegen. „Beim OSC ist es immer wieder sehr schön. Ich freue mich auf meinen alten Freund Thomas Kneuer und die anderen Experten. Und wenn wir gewinnen, gebe ich danach im Klubhaus gern einen aus“, sagt der 41-Jährige. Und bei einer Niederlage? „Dann lasse ich mich gern einladen.“