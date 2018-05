Vellmar muss weiter bangen

Das große Zittern ist noch lange nicht zu Ende. Der OSC Vellmar hat am Samstag im Heimspiel gegen den FC Ederbergland die große Chance verpasst, sich eine gute Ausgangsposition im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga zu verschaffen. Beim 1:1 (1:0) hat die Mannschaft des scheidenden Trainers Mario Deppe zwei wichtige Punkte verschenkt.

Dabei hatte das Spiel für den OSC optimal begonnen, denn schon in der dritten Minute brachte Robin Wissemann seine Mannschaft mit 1:0 in Führung, und es gab nur einen Skeptiker unter den rund 200 Augenzeugen. „Am Wochenende spielt man so gut, wie man unter der Woche trainiert, und wir haben eine sehr schlechte Trainingswoche hinter uns“, sagte der maßlos enttäuschte Coach.

Es ist zwar normal, dass abstiegsgefährdete Mannschaften keine spielerischen Feinheiten präsentieren, aber es kommt selten vor, dass die Kellerkinder nicht durch bedingungslosen Einsatz glänzen. Die OSC-Spieler aber machten am Samstag den Eindruck, als hätten sie sich längst mit dem Abstieg abgefunden. Dass sie eine riesengroße Chance vergeben hatten, wurde auch nochmal in den Worten des Trainers deutlich. „Wir hätten mit einem einzigen guten Spiel aus einer negativen eine positive Saison machen können“, sagte Deppe.

Und es passte ins Bild, dass ein Vellmarer den Treffer einleitete, der zum 1:1-Endstand führte. In der 70. Minute wollte Christian Brinkmann den Ball zu seinem Torwart Tobias Schlöffel zurückspielen, aber der Abwehrspieler hatte übersehen, dass sich Ingo Miß nach vorn geschlichen hatte und dann Brinkmanns Nachlässigkeit mit dem Ausgleichstreffer bestrafte.

Zum Unvermögen gesellt sich häufig Pech, und das hatte Wissemann in der 77. Minute, als sein Kopfball aus fünf Metern an der Torlatte landete. Ein Tor lag zudem bei einem Kopfball von Marko Utsch in der Luft, aber in dieser 80. Minute glänzte Torwart Philipp Hartmann mit einer fantastischen Parade.

So blieb es beim – aus Vellmarer Sicht – unbefriedigenden 1:1, das den Abstieg des OSC zur Folge haben könnte. Jedenfalls kann Deppes Mannschaft den Klassenerhalt aus eigener Kraft nicht mehr schaffen, und verlassen ist, wer sich auf andere verlassen muss. Den Beweis für die Richtigkeit dieser These haben am Samstag die Teams aus Flieden und Neu-Isenburg angetreten, die den Vellmarer Kontrahenten im Abstiegskampf unverhoffte Punktgewinne ermöglichten. Neu-Isenburg enttäuschte beim 2:2 bei Rot-Weiß Frankfurt ebenso, wie Flieden beim 2:3 in Griesheim.