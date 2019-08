Vellmars Serkan Aytemür ist vor dem Duell mit Fulda II optimistisch

Blick geht nach oben: Vellmars Serkan Aytemür (rechts, hier gegen Kaufungens Kevin Hermansa) ist in guter Form.

Kassel – Nein, optimal ist Fußball-Verbandsligist OSC Vellmar nicht in die Saison gestartet. Einer im Team hat aber dennoch einen Lauf. Serkan Aytemür (22) erzielte in vier Spielen vier Tore.

Wir sprachen vor der Partie der Vellmarer gegen die SG Barockstadt Fulda II (Samstag, 15.45 Uhr, Stadion am Schwimmbad) mit Aytemür über...

...seinen Wechsel zum OSC Vellmar im September 2018: Es war zu dem Zeitpunkt genau die richtige Entscheidung, von Hessenligist Lohfelden nach Vellmar zu wechseln. Ich wurde schnell akzeptiert und denke, dass ich das Vertrauen, das der Klub in mich setzte, mit 14 Toren zurückgeben konnte.

...die Vorbereitung auf die neue Spielzeit: Wir haben mit unserem Trainer-Team gewohnt akribisch gearbeitet und sind optimal vorbereitet in die Saison gestartet.

...den OSC-Kader: Die Verantwortlichen des Klubs haben sich bei der Zusammenstellung der Mannschaft sehr große Mühe gegeben. Sie haben vor allem darauf geachtet, Schwachstellen aus der vergangenen Saison auszumerzen. Ich traue es uns zu, im ersten Drittel der Tabelle mitzumischen.

...seinen Stand in der Mannschaft: Meine Trainer und meine Mitspieler vertrauen mir. Ich will nicht sagen, dass ich Führungsspieler bin, meine Meinung ist allerdings schon gefragt.

...den Saisonstart: Der hätte natürlich besser sein können, nein müssen. Wir haben nur in Ehrenberg das umsetzen können, was wir uns vorgenommen hatten. Dennoch gibt es keinen Grund, am Team zu zweifeln.

...den Weggang seiner Freunde Sinan Üstün und Enver Maslak: Obwohl meine Kumpels nun bei anderen Vereinen spielen, fühle ich mich nach wie vor hier wohl. Ich komme eigentlich mit Jedem gut aus.

...die Partie gegen Barockstadt II: Wir werden gewinnen, weil es uns gelingt, die Schwächen der ersten Spiele abzustellen.