Fußballfrauen des SV Anraff und der SG Landau vor dem Start

Teilen

Der SV Anraff vor der Saison – hintere Reihe von links: Luisa Hinderer, Sophia Eierdanz, Sophie Lösing, Mara Kleinert, Doreen Kobylka, Mia Wagner; mittlere Reihe: Co-Trainer Daniel Möller, Larissa Brindöpke, Sarah Achterberg, Susanna Molle, Spielertrainerin Daniela Wende, Eileen Schiffner, Trainer Stefan Bischof; vordere Reihe: Lena Fischer, Ilayda Özdemir, Josefine Strippel, Sarah Martin, Leonie Neuhaus, Franziska Karges, Nele Süring, Sarah Wurscher, Annica Mangel. Es fehlen: Salma Freeman, Dania Haupt, Hannah Kesting, Kora Haupt, Lisa Becker, Milena Michel, Benita Segeler, Franziska Wathling. © Artur Schöneburg

In der Verbandsliga Nord der Frauen will der SV Anraff etwas mehr erreichen. Landau/Wolfhagen bereitet sich von Anfang an auf Abstiegskampf vor.

Korbach - Zwölf Teams, drei Absteiger: Die kommende Spielzeit in der Verbandsliga Nord der Fußballfrauen verspricht abermals knackigen Abstiegskampf. Und Klassenerhalt wird für die nur noch zwei Waldecker Vereine in der Klasse (der TSV Korbach musste ja absteigen) eher ein Thema sein als die andere Richtung – auch wenn die Bestimmungen nicht nur den Direktaufstieg des Meisters, sondern erstmals seit den Coronajahren auch wieder eine Relegation für den Vizemeister vorsehen. Ganz auf das Bleiberecht fixiert ist die SG Landau/Wolfhagen. Keinesfalls runter will zwar auch der SV Anraff, doch die Edertalerinnen trauen sich etwas mehr zu. Los geht es am kommenden Samstag auswärts.

Stefan Bischof, Trainer von Anraff, erwartet sein Team im Mittelfeld

Die Edertalerinnen erlebten eine relativ sorgenfreie vergangene Runde. Sie gingen als Siebter über die Ziellinie und kamen nie wirklich in Bedrängnis. Einen ähnlichen Verlauf kann sich Trainer Stefan Bischof auch gut für die kommende Saison vorstellen. „Wir werden versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Das ist immer unser Ziel, und was am Ende dabei herauskommt, wird man sehen“, sagt Bischof auf die Frage, welche Ziele sich er und Spielertrainerin Daniela Wende für das Team gesetzt haben.

Obwohl die Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung wirklich gut war, haderte Bischof etwas mit der Ansetzung in den Pokalwettbewerben. „Wir sehen die Pokalspiele natürlich ein Stück weit als Testspiele. Wenn die dann nicht zustande kommen, stehst du schnell nur mit sehr wenigen Testspielen da“, verweist er auf die abgesagte Partie gegen den TV Rhoden (nicht angetreten). Beim 12:0 im Waldecker Pokal in Volkmarsen war der SVA nicht wirklich gefordert.

„Es wird auf keinen Fall leichter, die nötigen Punkte zu holen.“

Die Begegnungen zu Testzwecken lieferten ein unterschiedliches Bild. Der 3:2-Sieg über den klassenhöheren SV Gläserzell stellte Bischof sehr zufrieden. „Da haben wir wirklich gut gespielt und vieles von dem umgesetzt, was ich sehen möchte.“ Dagegen verlief am vergangenen Sonntag die Partie gegen den Gruppenligisten TuS Großenenglis II (2:7) so gar nicht nach dem Geschmack der Anrafferinnen.

In der Vorbereitung legte Bischof in den ersten Wochen viel Wert auf die Fitness. Aus gutem Grund: In der letzten Runde seien viele Spiele in den letzten 20 Minuten entschieden worden. „Das war unser großer Pluspunkt, dass wir auch zum Ende immer noch zulegen konnten“, sagt der Übungsleiter. Von den Neuzugängen hatten zuletzt Mia Wagner (Abwehr) und Eileen Schiffner, in Volkmarsen dreifache Torschützin, Einsätze von Anfang an.

Die Liga insgesamt könne man vor dieser Saison nur schwer einschätzen, findet Bischof. Er sieht das ähnlich wie sein Kollege Oliver Löwenstein: „Es wird auf keinen Fall leichter, die nötigen Punkte zu holen.“

Landaus Ziel: Schnellstmöglicher Klassenerhalt

Nach der schweren vergangenen Saison und dem Erhalt des Ligaplatzes erst im Endspurt muss Oliver Löwenstein, gemeinsam mit Thomas Günther Trainer der SG Landau/Wolfhagen, über die Ziele für die neue Saison nicht lange nachdenken. „Klassenerhalt, und das am besten so früh wie möglich.“

Zuletzt rettete sich die SG zwar mit einem komfortablen Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz (acht Punkte). Zu verdanken hatte sie das ihrer Heimstärke – von den insgesamt acht Saisonsiegen feierte sie sieben vor eigenem Publikum. Zwischenzeitlich sah es jedoch lange nach Abstieg aus. Löwenstein will eine Wiederholung nicht ausschließen. „Meiner Ansicht nach ist die Liga noch stärker geworden und die Aufgabe wird noch schwerer als letzte Saison“, sagt er: „Es kann durchaus sein, dass wir bis zum Ende um den Klassenerhalt kämpfen werden.“

Das Team der SG Landau/Wolfhagen – hintere Reihe v. links: Trainer Oliver Löwenstein, Lia Findler, Carolin Himmelreich, Hanna Rode, Zoe Norkowski, Kristina Protte, Ida Siebert, Anne Bausen, Johanna Oehl, Melia Wingold, Trainer Thomas Günther; vordere Reihe: Dana Nebel, Mareike Kloppmann, Vanessa Reßler, Marlina Wachs, Berit Müller, Kim Tegethoff, Sarah Schlüter. Es fehlen: Anna Ducki, Aylin Öner, Johanna Schwechel, Lena Michels, Nele Walter, Alisa Klüppel, Emilia Damm, Fariba Amiri, Franziska Klug, Isabell Fingerhut, Julia Schröder, Franziska Hensche, Teresa Ballardt, Sarah Schütz, Mona Cyrus, Annika Schwechel. © Artur Schöneburg

Drei Neue sollen wichtige Rolle im Kader übernehmen

Abgänge verzeichnet die SG nicht, drei Spielerinnen wollen etwas kürzertreten. Die drei Neuzugänge Lena Michels und Lia Findler (beide VfR Volkmarsen) sowie Johanna Oehl (eigene Jugend) sind gut angekommen. „Wir planen, dass alle drei Neuzugänge eine wichtige Rolle bei uns im Kader einnehmen werden“, sagt Löwenstein.

Die Vorbereitung bewertet der Coach als positiv, „die Trainingsbeteiligung war wirklich immer gut“. Viele Spielerinnen seien bereits zum Vorbereitungsstart körperlich fit gewesen, sodass der Fokus auf Ballarbeit und Technik lag. Dreimal wöchentlich baten Löwenstein und Günther die Spielerinnen auf den Platz, um die Grundlagen zu legen. Dazu gab es im Testspiel gegen die U17 von Borussia Dortmund einen 3:0-Sieg. Gegenüber steht die 2:4-Niederlage im Kreispokal beim Gruppenligisten TSV Flechtdorf. Wo die SG genau steht, bleibt abzuwarten. Erster Gegner ist der TSV Poppenhausen, gleich ein guter Prüfstein. (Von Raphael Menkel mit mn)