Die Zahl der Mannschaften sinkt weiter - Gegenwind für gemeinsamen Spielbetrieb mit Waldeck

Von: Thorsten Spohr

Wo führt der Weg hin? Noch sind Maxim Zich und der FC Ederbergland in der Region Gießen/Marburg beheimatet. Dort möchte der FCE auch bleiben. © Wilfried Hartmann/nh

Die Zahlen werden immer erschreckender: Am Sonntagabend hat Rudolf Matter die Mannschaftsmeldungen für die kommende Saison veröffentlicht. Und die Zahlen, die der stellvertretende Kreisfußballwart bekannt gegeben hat, haben es in sich: Wahrscheinlich ist, dass sechs Teams weniger in den Spielbetrieb gehen werden.

Frankenberg – Die Saison 2022/23 startete noch mit 44 Mannschaften, zur Spielzeit 2023/24 werden es wahrscheinlich 37 oder 38 sein. Wahrscheinlich deshalb, weil noch offen ist, was mit dem TSV Röddenau passiert, nachdem die SG zwischen Röddenau und dem TSV Bromskirchen Mitte Mai zerbrach. Bromskirchen hat sich mittlerweile dem Waldecker A-Ligisten SG Neukirchen/Sachsenberg angeschlossen. Röddenau ist auch auf der Suche nach einem neuen Partner, will bis zum Ende der Woche bekannt geben, wie es weitergehen soll.

„Sechs oder sieben Mannschaften weniger – das ist schon ganz schön was“, sagt auch Matter mit Blick auf die Zahlen. Die werden auch am Montag Abend Thema bei der Sitzung des Kreisfußballausschusses gewesen sein, der über den gemeinsamen Spielbetrieb mit dem Kreis Waldeck abstimmen wollte.

Klar ist: Alleine ist ein vernünftiger Spielbetrieb kaum noch möglich. In der A-Klasse läuft es derzeit auf eine Ligastärke von 13 bis 14 Teams heraus – je nachdem, ob die SG Nordkreis den Aufstieg in die Kreisoberliga schafft. In der B-Liga wären es wahrscheinlich nur noch elf Mannschaften, die C-Liga umfasst acht bis zehn Teams.

Vor der Abstimmung im Kreisfußballausschuss: FCE fordert Alternativen in Sachen Spielbetrieb

Der gemeinsame Spielbetrieb im heimischen Fußball wird trotz allem weiter heiß diskutiert. Am späten Sonntagabend verschickte der FC Ederbergland, der zu den größten Kritikern gehört, eine Pressemitteilung, in der der klassenhöchste Verein „keine Schnellschüsse, sondern Vertagung der Entscheidung unter besserer und umfassender Einbeziehung aller Vereine“ fordert, wie der Vorsitzende Reinhard Kahl und der Vorstand Verwaltung Axel Feyerabend schreiben.

Eine so wichtige Entscheidung wie den überkreislichen Spielbetrieb unter erheblichem Zeitdruck zu treffen, sei fachlich und sachlich nicht möglich, heißt es in der Stellungnahme. Die FCE-Vertreter kritisieren, dass der Kreisfußballausschuss sich seit fünf Jahren mit dem Thema beschäftige, die Vereine aber in zwei Wochen entscheiden sollen, „zumal keine Alternativen zum gemeinsamen Spielbetrieb mit Waldeck vorgelegt werden“.

Der FCE fürchtet, dass bei einer knappen Entscheidung „mehrere Vereine Anträge auf Zuordnung zu Biedenkopf oder Marburg stellen werden“, schreibt der FCE und kündigt an: „Auch der FC Ederbergland als größter und erfolgreichster Verein müsste sich dies vorbehalten. Bei einer Ausgliederung aus der Verbandsliga Mitte und Gruppenliga Gießen/Marburg würden die wichtigsten Derbys, die Zuschauer bringen, wegfallen.“

Die Forderung des FCE: Gespräche mit Biedenkopf und Marburg, Einbeziehung aller Vereine aus dem Altkreis Frankenberg für einen Spielbetrieb und Berücksichtigung der anstehenden Spielklassen-Struktur-Reform durch den Hessischen Fußballverband.

Eigentlich wollte der FCE diese Punkte Jürgen Schicke persönlich in einem Treffen, zu dem auch weitere Vereine eingeladen wurden, erläutern, dieses habe der Kreisfußballwart leider kurzfristig abgesagt. Schicke selber sprach davon, dass die Einladung zu dem Gespräch erst am Ende der vergangenen Woche gekommen sei. Am Wochenende sei er in Berlin gewesen und die Rückfahrt hätte sich aufgrund der Verkehrssituation deutlich verzögert. „Ich bin leider erst um 21 Uhr wieder zu Hause gewesen“, sagte Schicke, der hinzufügte: „Jeder Verein hatte in den vergangenen Wochen die Möglichkeit, sich persönlich an mich zu wenden. Davon hat keiner Gebrauch gemacht.“