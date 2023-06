Relegation: FC Ederbergland startet mit Heimniederlage und braucht am Sonntag einen Sieg

Von: Wilfried Hartmann

Den Ball im Blick hat der Ederbergländer Moritz Graw (rechts) im Duell mit seinem Dietkirchener Gegenspieler Colin Schmitz. © Wilfried Hartmann

Mit einer Niederlage ist der FC Ederbergland in die Relegation zur Fußball-Hessenliga gestartet. Beim 1:2 (0:0) gegen den TUS Dietkirchen gab der FCE einen 1:0-Vorsprung aus der Hand.

Battenberg – Im Rückspiel braucht Ederbergland am Sonntag einen Sieg. Während FCE-Trainer Fabian Glaßl das „Quäntchen Glück“ bei den Gästen verortete, sprach deren Coach Steffen Moritz von „einem nicht unverdienten Sieg.“

650 Zuschauer wollten das Hinspiel in der Hessenliga-Relegation in Battenberg sehen und der FCE enttäuschte sie zunächst nicht. Die Gastgeber hatten in den ersten 45 Minuten die besseren Chancen und hätten sich eine Führung verdient gehabt. Ein Klassenunterschied gegen den Hessenligavertreter war bis dahin nicht zu sehen.

Schon nach 15 Minuten köpfte Simon Mitze nach einem Freistoß von Valon Ademi knapp über das Tor. Die Chance schien für den FCE ein Weckruf zu sein, denn nach einer verteilten Anfangsphase übernahm der FCE die Kontrolle über die Partie. Hinten stand die Abwehr sicher, Dietkirchens Stürmer Maximilian Zuckrigl wurde zwar immer wieder mit langen Bällen gesucht, die Defensive um Kapitän Simon Mitze hatte aber alles im Griff.

Nach 24 Minuten hatte Maxim Zich die nächste Chance, aber auch sein Kopfball nach Ademi-Flanke ging über das Tor. Sieben Minuten später steuerte Moritz Graw Richtung Tor, schoss aber aus spitzem Winkel knapp drüber. Dietkirchen wurde nur einmal gefährlich, als nach einer Kopfballverlängerung Zuckrigl an den Ball kam, Nils Schneider aber auf dem Posten war.

Steffen Moritz stellte zur Pause um, wechselte gleich drei Mal. „Die Zuordnung hat nicht gestimmt, weshalb wir zur Pause umgestellt haben. Dann bekamen wir gleich den Genickschlag“, erklärte er. Der Genickschlag war die 1:0-Führung der Gastgeber, als Christoph Völker mit einem weiten Ball Janis Wolff bediente. Raphael Laux im Tor des TuS unterlief das Leder und Wolff nickte den Ball ein (48.).

Nur allmählich gelang es Dietkirchen mehr Druck aufzubauen und auch selbst mehr Strafraumszenen zu kreieren. Mitten in die Drangperiode fuhr der FCE einen Konter (66.): Nach eine schönen Mittelfeldkombination zwischen Zich und Ademi bedienter dieser erneut Zich nur zwei Meter vor dem Tor. Doch Laux warf sich in den Abstauber und verhinderte die Entscheidung.

Dietkirchen legte noch einmal eine Schippe drauf. In der 72. Minute kam Maximilian Zuckrigl 18 Meter vor dem FCE-Tor an den Ball und setzte per trockenem Schuss das Leder zum Ausgleich ins Netz. Nur drei Minuten der TuS erneut zu. Nach einer Flanke von Moses Nickmann traf der eingewechselte Oskar Stahl gekonnt. Der FCE schien zunächst geschockt, fing sich aber wieder und setzte bis zum Schlusspfiff alles auf eine Karte, ohne Erfolg. Glaßl: „Es war Spitz auf Knopf. Wir haben uns heute nichts vorzuwerfen.“

Am Sonntag, 16 Uhr, steigt das Rückspiel in Dietkirchen. „Wir haben heute ein Spiel auf Augenhöhe gesehen. Somit ist für uns noch alles drin“, sagt Glaßl. Steffen Moritz will sich noch nicht feiern lassen: „Es ist nichts entschieden. Es geht wieder bei null los.“