Verbandsliga Nord: SC Willingen in Dörnberg ohne Matthias Bott und Sebastian Müller

Von: Gerhard Menkel

Teilen

Behandlung auf dem Platz: Winfried Schloms (links) versorgt den gefoulten Matthias Bott und Nick Bärenfänger spricht Schiedsrichter Niklas Rüddenklau an. Hinten links deutet Jonathan Vach die Auswechslung an. Noch dabei: Sebastian Butz und Kapitän Jan-Henrik Vogel sowie Neuhofs Jean Carlo Yanez Cortes (10). © Artur Worobiow

Fußball-Verbandsligist tritt ohne die Stammspieler Matthias Bott und Sebastian Müller am Mittwoch beim FSV Dörnberg an.

Willingen – Sebastian Wessel reist direkt aus Antwerpen an, Matthias Bott gar nicht. Der Beruf diktierte dem amtierenden Trainer des SC Willingen vor dem Verbandsliga-Gastspiel heute (20 Uhr) beim FSV Dörnberg einen Termin in Belgien in den Plan, ein Foul zwang seinen Spieler auf den Operationstisch.

Jochbein, Kiefer und Augenhöhle seien gebrochen, berichtet Wessel vom Fußballer, der wie Jan-Henrik Vogel eigentlich mit zum Team zählt, das den SCW derzeit trainiert und coacht. Bott hatte am Sonntag beim 1:1 des SCW gegen den SV Neuhof den Ellenbogen von Blagoja Naumoski ins Gesicht bekommen. „Das Positive ist: Die Operation ist gut verlaufen“, sagt Wessel.

Wie lange der 30 Jahre alte Kreativspieler ausfällt und wann er wiederkommt, ist völlig offen. Sie vermissen ihn jetzt schon. Er sei der Ruhepol in der Mannschaft, der Ballverteiler, sagt Wessel. „Es ist ein ganz anderes Spiel, wenn er dabei ist.“

Wenig Verständnis zeigt Wessel für die Reaktion der Neuhofer Bank, die sich wegen der Gelben Karte gegen ihren Spieler beschwert habe. Die Willinger sahen Naumoski mit der Verwarnung sehr glimpflich davongekommen.

Noch keine Diagnose hatte Wessel von Sebastian Müller. Der Außenbahnspieler schied mit dickem Knöchel aus, sein Fuß wurde zunächst eingegipst, und auch er wird heute fehlen. „Ich gehe erst mal davon aus, dass er länger ausfällt“, sagt Wessel. Im besten Fall könne sich die Verletzung aber als eine Art härtere Prellung ausweisen, mit kürzerer Fehlzeit. Darauf hoffen sie im Upland. „Seppel“, wie sie ihn rufen, ist mit seinem Tempo und seiner Schusstechnik schwer zu ersetzen.

Gut für die Willinger, dass sie nach der Partie heute anderthalb Wochen Ligapause haben, weil am Samstag das Spiel gegen Rückzieher Reichensachsen angestanden hätte. Unbestritten, dass, wie Wessel sagt, jetzt andere einspringen müssen. Mit Jonah Schilling, Patrick Michel oder Jan Theiß nennt er drei Spieler, die zuletzt nicht in der Startelf standen. „Die können wir alle reinwerfen.“ Es gebe mehrere Optionen.

Klar seien die Ausfälle bitter, es werde Qualität fehlen. „Aber wir müssen jetzt als Mannschaft durch die Situation durchgehen.“ Dazu zählt auch, dass die „Erste“ die Reserve unterstützt, die heute in der Kreisoberliga ebenfalls auflaufen muss.

Auf das Treffen im Bergstadion haben sich die Upländer insofern besonders vorbereitet, als ihre Trainingseinheit am Montag auf Kunstrasen stattfand. Wessel hofft, dass der erste Punktgewinn ein wenig Schubkraft entfaltet. „Wir schauen, dass wir da weitermachen, wo wir in der zweiten Halbzeit gegen Neuhof aufgehört haben.“ Die Stimmung sei trotz allem gut.

Kein ganz kleiner Punkt: Die Konsequenz im Abschluss muss beim SCW besser werden. Ihre Gelegenheiten dürften die Gäste bekommen, Dörnberg tritt gerade nicht als Abwehrriese auf – 20 Gegentore in fünf Spielen sind ein Brett. Doch Wessel rechnet mit einem körperlich starken Gegner. „Da wird uns einiges erwarten.“ In der vergangenen Saison gingen beide Vergleiche mit 2:1 in Dörnberg und 3:0 in Willingen an den FSV.