1. FC Schwalmstadt muss in Eschwege siegen

Schwalmstadt. Folgt nach dem Pflichtsieg der Befreiungsschlag? Möglich wär‘s, wenn der 1. FC Schwalmstadt beim SV Eschwege den letzten Erfolg gegen KSV Hessen Kassel II vergoldet.

Das Spiel findet am Samstag um 16 Uhr statt. „Wir müssen nachlegen“, sagt der spielstarke Außenverteidiger Ricardo Seck. Wohlwissend, dass der 1. FC Schwalmstadt im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga weiterhin zum Gewinnen verdammt ist, um das rettende Ufer zu erreichen.

Immerhin: Nach zuvor drei Niederlagen hat der achte Saisonsieg den Schützlingen von Atilla Güven wieder gezeigt, dass es geht - und wie es geht. Mit Laufarbeit, Spielkontrolle und einer klaren spielerischen Linie, wodurch das zweifellos vorhandene offensive Potenzial endlich mal erfolgreich ausgeschöpft wurde. „Ich hoffe, dieser Sieg hat uns den Glauben zurück gebracht, dass wir doch Abstiegskampf können und dass wir es aus eigener Kraft packen können“, erklärt der FCS-Trainer.

Herpe als offensiver Sechser

Und erwägt, am 4:4:2-System festzuhalten. Mit Patrick Herpe als offensiver Sechser (Achter) sowie Alexander Fey als Alternative über außen für Jan Niklas Brandner oder Leonard Freund. Eine weitere Möglichkeit auf dem großen Platz in Eschwege wäre aber auch ein Fünfer-Mittelfeld und eine echte Spitze, wobei der Schwälmer Coach bis auf den angeschlagenen Peter Liebermann (Oberschenkelprobleme) personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Unabhängig der taktischen Ausrichtung wird‘s für ihn ein „Spiel des Willens“, in dem „wir noch mehr laufen und noch schneller umschalten müssen.“ Gegen einen Gegner, der eine gute Balance zwischen Kurzpass-Spiel und langen Bällen auf die gefährlichen Spitzen Gonzalo Tadeis Gambetta (SVE-Toptorjäger mit 13 Treffern) und Eser Kazak (7) hat.

Eschwege schwächelt

Allerdings: Aus den letzten fünf Spielen holte der Tabellensiebte der letzten Saison nur einen Sieg, ging dabei mit 0:6 in Neuhof und mit 0:6 gegen den TSV Lehnerz II unter. Und kassierte in der laufenden Spielzeit bereits vier Heimniederlagen. Leichte Entwarnung gab‘s nach dem schwer erkämpften 2:2 im Nachholspiel am Dienstag in Willingen, als Kaufmann und Gambetta noch einen 0:2-Rückstand wettmachten.

Nun winkt die Aussicht, mit dem sechsten Heimsieg die letzten Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen. Oder aber vom FCS in den Abstiegsstrudel gerissen zu werden. Wenn der wirklich nachlegt.