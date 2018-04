3:4 - Schwalmstadt wird in Überzahl von Lehnerz ausgekontert

Ziegenhain. Der 1. FC Schwalmstadt muss sich trotz Überzahl dem TSV Lehnerz II mit 3:4 geschlagen geben und schwebt damit in höchster Abstiegsgefahr in der Fußball-Verbandsliga.

Nach 67 Minuten schienen die Karten neu gemischt zu werden. Der Grund: Lukas Hildenbrand vom TSV Lehnerz hatte nach einem zweiten schweren Foul von Schiedsrichter Metzger die Gelb-Rote Karte gesehen. In einem Spiel, das beim Stand von 2:2 auf des Messers Schneide stand. Ein Vorteil für den 1. FC Schwalmstadt also? Mitnichten. Der heimische Fußball-Verbandsligist ließ sich bei seinem eifrigen Bemühen um den Siegtreffer klassisch auskontern und verlor mit 3:4 (2:1).

Das saß. Erst Hohmanns Flachschuss zum 2:3 (84.) und dann die Entscheidung durch Leon Wittke, der eine Sorg-Flanke für die Gäste verwertete (88.). Jerkovic‘ verwandelter Foulelfmeter (90.) hatte da nur noch kosmetischen Wert. „Das kann nicht wahr sein. Ich hatte nie das Gefühl, dass da was anbrennen könnte“, wunderte sich Patrick Herpe, der (Kopfball-) Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:1 (43.) und Vorbereiter zum 1:1 (37.) durch Brian Mitchell (37.). Die FCS-Welt schien für Minuten in Ordnung, der im Abstiegskampf dringend benötigte Sieg in Sichtweite, das brüderliche Missverständnis von Ricardo und Fabian Seck, das Christoph Sternstein zur TSV-Führung genutzt hatte (13.), wettgemacht.

Ein kurzes Vergnügen. Bis zur 48. Minute, als der Ball nach Hohmanns filigranem Freistoß im Netz der Schwälmer landete (48.). Die waren etwas schlafmützig aus der Kabine gekommen und hatten bereits Chancen von Leon Witke (46.) und Jan Henrik Wolf (48.) zugelassen. Sich dann aber schnell berappelt und bereits vor Hildenbrands Platzverweis gute Tormöglichkeiten durch Herpe (22 m-Freistoß) und Ricardo Seck (volley aus 16 Metern) vergeben.

Und danach auf einmal alle Trümpfe in der Hand. Doch sie stachen nicht. Weil Herpe aus 18 Metern Schusspech hatte und nur die Latte traf (69.). Weil Torwart Grösch den Kopfball von Fabian Seck aus dem Winkel fischte (72.). Weil Leonard Freund, von Arthur Keil und Vedran Jerkovic mustergütig freigespielt, vor dem TSV-Tor die Nerven versagten (81., 82.). „Wir machen die Buden einfach nicht“, trauerte Mittelfeldstratege Timo Brauroth den vergebenen Chancen nach, was sein Trainer Güven auf „fehlende Kaltschnäuzigkeit“ zurück führte.

Solche Sünden bleiben meist nicht unbestraft, zumal Schwalmstadt trotz ein Mann mehr nach hinten die nötige Sicherheit vermissen ließ. „Wir haben die Überzahl nicht souverän ausgespielt“, beschrieb Atilla Güven das Dilemma, das die Hessenliga-Reserve eiskalt zu nutzen wusste. Dabei passierte laut Torschütze Mitchell genau das, was im Fußball häufig passiert: „Die Dinger, die du vorne nicht machst, kriegst du hinten rein.“ Tragisch, aber wieder einmal wahr.

• Schwalmstadt: Kreuter - Dietz (46. Keil), F. Seck, Jerkovic, R. Seck - Brauroth, Liebermann - Bach, Herpe (76. Fey), Lindenthal (59. Freund)) - Mitchell.

Lehnerz II: Grösch - Vilmar, Balzer, Dücker, Heil - Hohmann (87. Nuspahic), Hildenbrand, Wittke, Friedrich (76. Sorg) - Wolf (71. Say).

SR: Metzger (Wolfhagen).

Tore: 0:1 Sternstein (13.), 1:1 Mitchell, 2:1 Herpe (43.), 2:2 Hohamann (48.), 2:3 Hohamann (84.), 2:4 Wittke (88.), 3:3 Jerkovic (90. FE).