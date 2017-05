Abstiegskampf in zwei Derbys

Fünf Aspekte vor den Duellen zwischen Rothwesten und CSC 03 sowie Bosporus und KSV Hessen II

+ Keiner will stolpern: Marc Uceda Cerdan (links) und der KSV Hessen II sowie Kristian Noja und Rothwesten müssen noch um den Klassenerhalt kämpfen. Foto: Fischer

Kassel. In der Fußball-Verbandsliga steigt die Spannung im Abstiegskampf. Zwei Derbys stehen am vorletzten Spieltag (Sonntag, 15 Uhr) auf dem Programm. Während der KSV Hessen II beim FC Bosporus ran muss, empfängt der TSV Rothwesten den CSC 03 Kassel. Die Junglöwen und die Fuldataler könnten schon am Sonntag den Klassenerhalt perfekt machen. Wir stellen fünf Aspekte dieses Derby-Finales vor: