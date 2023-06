„Wir wollen aufsteigen“

Von: Horst Schmidt

CSC 03-Trainer Lothar Alexi (hinten) präsentiert seine hochkarätigen Neuzugänge für die kommende Spielzeit in der Fußball-Verbandsliga: Kevin Nennhuber (sitzend v.l.), Ante Grgic, Jon Mogge und Marco Dawid. © dieter schachtschneider

Fußball-Verbandsligist CSC 03 Kassel geht nun in seine achte Saison in der Verbandsliga, und immer endete in den vergangenen Jahren die jeweilige Spielzeit mit einem faden Beigeschmack. So richtig wollte zunächst niemand die Ziele benennen, und am Ende hatten nicht wenige das Gefühl, „die nicht gerade junge Mannschaft“ wollte gar nicht aufsteigen.

Platzierungen der vergangenen Jahre können dies auch belegen. Vierter Platz 2022/23 Platz, zweiter Platz 2021/22 und damit Vizemeister hinter Weidenhausen (leider gab es keine Relegation), vierter Platz 2020/21, siebter Platz 2019/20, dritter Platz 2018/19, sechster Platz 2017/18 und fünfter Platz im Aufstiegsjahr 2016/17. Vor allem über den vergangenen Spielzeiten gab es im Frühjahr jeweils eine Delle, in der unnötig Spiele verloren wurden. So standen auch in der abgelaufenen Saison Niederlagen gegen die Kellerkinder Sand oder den SC Willingen zu Buche.

Nun soll alles anders werden, Trainer Lothar Alexi sagt ganz klar: „Wir wollen aufsteigen.“ Die Hausaufgaben haben sie an der Jahnstraße gemacht und mit ihren Neuverpflichtungen deutliche Akzente gesetzt. Mit Abwehrallrounder Kevin Nennhuber (34), Marco Dawid (27) und Jon Mogge (26) kommen allein drei Akteure, die in der vergangenen Spielzeit noch auf insgesamt 65 Einsätze für die Löwen vom KSV Hessen Kassel in der Regionalliga Südwest gekommen sind. Als vierter Neuer gesellt sich der 30 Jahre alte Ante Grigic zu den Rothosen, der von Gruppenligist TSV Zierenberg kommt und einen Zehner alter Schule verkörpert.

Die vier reihen sich in den ohnehin stark und erfahren besetzten Kader ein. „Wir gehen mit 22 Spielern in die neue Spielzeit, haben vor allem dafür gesorgt, dass alle Positionen doppelt besetzt sind.“ Der Konkurrenzkampf ist damit eröffnet. Das beginnt schon mit der Torhüterposition, auf der sich Lukas Rudolph und Joshua Wanduch in der vergangenen Spielzeit abwechselten, hier strebt der Coach eine klare Festlegung an.

Die Neuzugänge ermöglichen dem Trainer, im Spielsystem flexibler zu sein. „Sicher ist nur, wir werden mit keiner Dreierkette auflaufen“, sagt der Coach, der ein 4-2-3-1 favorisiert, ein 4-4-2 scheint nicht ausgeschlossen.

Man darf in der kommenden Spielzeit auf die Rothosen gespannt sein, die es in den ersten dreien Partien ausschließlich mit Mannschaften aus dem Fuldaer Raum zu tun haben werden. Am ersten Spieltag (6. August) reißt die Mannschaft zur SG Barockstadt II, dann gibt Aufsteiger Eiterfeld/Leimbach an der Jahnstraße seine Visitenkarte ab, bevor es am dritten Spieltag zum FC Eichenzell geht. Im Kreispokal am 30. Juli tritt die Mannschaft in der zweiten Runde beim Sieger der Begegnung zwischen B-Liga-Aufsteiger Kurdischer FC und Kreisoberligist SBV Kassel an.

Die Vorbereitung hat nun Fahrt aufgenommen. Ein erstes Testspiel steht am 7. Juli gegen Gruppenligist TSV Hertingshausen auf dem Programm. Neben seiner Mannschaft hat Alexi natürlich auch ein paar andere Meisterschaftsfavoriten auf der Liste. Allen voran die SG Bad Soden und Buchonia Flieden, Absteiger SV Neuhof hält er für eine unberechenbare Wundertüte.