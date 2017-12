Fußball-Verbandsliga: Die heimische Elf der Hinrunde – Alle Spieler im Kurzporträt

Kassel. Nach Fußball-Kreisoberliga und Gruppenliga folgt nun als Letztes die Mannschaft der Hinrunde in der Verbandsliga.

Die Vorschläge der heimischen Trainer bilden die Grundlage für die Zusammenstellung des Teams. Hier unsere Mannschaft der Hinrunde im Porträt:

Torwart

Christoph Herbst (33) Wohnort: Kassel Beruf: Prozess- und Projektmanager bei SMA Hobby: Ski fahren, Snowboarding, Mountainbiken Größtes sportliches Erlebnis: Ungeschlagen mit Wolfsanger in die Verbandsliga aufgestiegen Sein Wunsch: Gesund bleiben, erfolgreich Fußball spielen Seine Qualität: Mit Ruhe die Mitspieler führen.

Abwehr

Kevin Hermansa (26) Wohnort: Kassel Beruf: Angestellter, Studium für BWL Fan von: Borussia Dortmund Größtes sportliches Erlebnis: Aufstieg mit OSC Vellmar II in die Verbandsliga Sein Wunsch: Klassenerhalt mit Kaufungen Seine Qualität: Mit der Erfahrung der Mannschaft helfen.

Lars Frerking (28) Wohnort: Kassel Beruf: Student Hobby: Tennis Fan von: Bayern München Größtes sportliches Erlebnis: Regionalliga mit KSV Baunatal Sein Wunsch: Eine erfolgreiche Rückrunde spielen Seine Qualität: Stellungsspiel, Übersicht. Sebastian Trabner (30) Wohnort: Ihringshausen Beruf: Kaufm. Angestellter Hobby: Sport, allgemein Fan von: Borussia Dortmund Größtes sportliches Erlebnis: Klassenerhalt mit dem TSV Rothwesten Sein Wunsch: Gesundheit, verletzungsfrei bleiben Seine Qualität: Ruhe, Souveränität.

Alexander George (24) Wohnort: Simmershausen Beruf: Bestattungsfachkraft Fan von: Borussia Dortmund Größtes sportliches Erlebnis: Aufstieg mit Rothwesten in die Verbandsliga Sein Wunsch: Gesund und verletzungsfrei Fußball spielen Seine Qualität: Zweikampfstärke, vielseitig einsetzbar.

Mittelfeld David Simoneit (25) Wohnort: Baunatal Beruf: Industriemechaniker Fan von: VfB Stuttgart Größtes sportliches Erlebnis: Aufstieg mit KSV Baunatal in die Regionalliga Sein Wunsch: Gesund bleiben, Erfolg haben Seine Qualität: Schnelligkeit, die Mannschaft führen. Marius Ehlert (28) Wohnort: Göttingen Beruf: Mitarbeiter an Forschungsprojekt der Uni Kassel Hobby: Triathlon, Snowboard. Fan von: Bayern München Größtes sportliches Erlebnis: Der 2:0-Sieg mit Kaufungen im Aufstiegsspiel in Thalau, Teilnahme an Klub-WM der Hobbymannschaften in Dubai Sein Wunsch: Gesund bleiben, Klassenerhalt mit Kaufungen Seine Qualität: Organisation, Führen der jungen Mitspieler. Christoph Reuter (28) Wohnort: Espenau Beruf: Angestellter Fan von: Hertha BSC, Bayern Größtes sportliches Erlebnis: Hessenligaspiele mit Lohfelden Sein Wunsch: Gesund bleiben, erfolgreich Fußball spielen Seine Qualität: Zuverlässigkeit, Flexibilität.

Jaroslaw Matys (31) Wohnort: Baunatal Beruf: Auditor für Logistikprozesse bei VW Hobby: Familie, Kinder Fan von: Borussia Dortmund Größtes sportliches Erlebnis: Aufstieg mit Baunatal in die Regionalliga, Torschützenkönig in der Hessenliga Sein Wunsch: Gesund bleiben Seine Qualität: Schnelligkeit und natürlich Mannschaftsdienlichkeit.

Angriff Tobias Boll (20) Wohnort: Kassel Beruf: Student Fan von: Werder Bremen Größtes sportliches Erlebnis: Der 2:0-Sieg mit Kaufungen im Aufstiegsspiel in Thalau Sein Wunsch: Mit Kaufungen eine gute Restrunde spielen Seine Qualität: Schnelligkeit im Spiel.

Rolf Sattorov (26) Wohnort: Kassel Beruf: Zahntechniker Hobby: Kampfsport, Fitness Fan von: Real Madrid Größtes sportliches Erlebnis: Ein Tor beim 5:3-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Bundesligist 1. FC Köln Sein Wunsch: Dass der KSV in der Regionalliga bleibt Seine Qualität: Niemals aufgeben.

