Bastian Schäfer empfängt mit SV Kaufungen seinen Ex-Klub SSV Sand

Kaufungen. Wenn der SV Kaufungen am Sonntag ab 14.30 Uhr den SSV Sand empfängt, dann steht Bastian Schäfer im Mittelpunkt. Schließlich trifft der Abwehr-Allrounder auf seinen Ex-Klub.

Wir sprachen vor dem Heimspiel in der Fußball-Verbandsliga mit dem 26-Jährigen.

Herr Schäfer, wie schätzen Sie die sportliche Lage bei Ihrem Verein derzeit ein?

Bastian Schäfer: Ein Blick auf die Tabelle spricht Bände. Wir stehen momentan als Vorletzter mit dem Rücken zur Wand.

Worin ist das bisher so schlechte Abschneiden begründet?

Schäfer: Wir konnten in dieser Spielzeit nicht einmal mit unserer Wunschelf antreten. Die ständigen Ausfälle ließen keine kontinuierlichen Leistungen zu. Vor allem der Ausfall von Tobias Boll, dessen Stärke und Schnelligkeit im Umschaltspiel liegt, fehlen im Gegensatz zur letzten Saison.

Wie läuft es für Sie persönlich in dieser Saison?

Schäfer: Wie bei vielen anderen Spielern zehren auch bei mir die ausbleibenden Erfolge an den Nerven. Durch die ständigen verletzungsbedingten Ausfälle kann es passieren, dass ich an einem Spieltag in der Innenverteidigung stehe, am nächsten Sonntag Außenverteidiger spiele oder im defensiven Mittelfeld ran muss. Meine Leistungskurve zeigt derzeit sicher nicht nach oben.

Warum wird es gegen Sand nun besser werden?

Schäfer: Unsere Leistungen sind ja nicht durchweg so schlecht, wie es der Tabellenstand und die Ergebnisse ausdrücken. In vielen Spielen, vor allem auch gegen die Hochkaräter wie Steinbach, Barockstadt II und den CSC 03, haben wir uns ja nicht schlecht verkauft. Gegen Sand haben wir nach der 3:7-Pleite aus der Hinrunde noch eine Rechnung offen.

Sie treffen auf ihren Ex-Klub. Was sind die Stärken des SSV Sand?

Schäfer: Zunächst müssen wir durch konzentrierte Abwehrarbeit verhindern, dass sie über ihre starken Mittelfeldspieler wie Antonio Bravo Sanchez, die Bernhardt-Brüder oder Tobias Oliev ihr Spiel aufziehen können. Im Spiel nach vorn dürfen wir uns keine Ballverluste leisten, denn wenn die erst ins Kontern kommen, wird es gefährlich.

Wie sehen Sie die Chancen auf den Klassenerhalt für ihre Mannschaft?

Schäfer: Die sind noch da. Wir müssen allerdings in den noch ausstehenden vier Partien vor der Winterpause ordentlich punkten, um die Stimmung in der fußballlosen Zeit hochzuhalten.

Wie lautet ihr Tipp für die Begegnung am Sonntag?

Schäfer: Wir gewinnen das Spiel 2:1.

Bastian Schäfer (26) wurde in Niedenstein geboren und spielte dort bis zur A-Jugend Fußball. Noch als Jugendlicher wechselte er zu Nachbar SSV Sand. Insgesamt spielte der Student für Umweltingenieurwesen für den Bad Emstaler Verbandsligisten elf Jahre lang. Seit zwei Jahren geht der Abwehrallrounder, der es mittlerweile auf 201 Spiele in der Verbandsliga brachte, für den SV Kaufungen auf Punktejagd. Schäfer ist liiert, Bayern-München-Fan und lebt im Vorderen Westen in Kassel. (sdx)