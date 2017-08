Befürchtung bestätigt sich nicht

O3er Simoneit gibt vorerst Entwarnung

Kassel. Gänzlich Entwarnung gibt er nicht. Weitere Untersuchungen stehen schließlich an. „Aber es sieht so aus, als hätte ich noch Glück gehabt“, betont David Simoneit. Am Mittwoch war der Außenverteidiger des CSC 03 Kassel im Heimspiel der Fußball-Verbandsliga gegen den SV Weidenhausen in die Bande gestürzt und hatte sich eine Schulterverletzung zugezogen. Noch auf dem Platz musste der 25-Jährige notärztlich behandelt werden.