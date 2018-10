CSC 03 fertigt Spitzenreiter Barockstadt II ab

Verbandsligist siegt 5:1

Umkämpft: Maximilian Werner (vorn), der für den CSC 03 Kassel das 5:1 erzielte, behauptet sich im Kopfballduell gegen Kevin Hohmann von der SG Barockstadt II.

Kassel. Der CSC 03 Kassel hat in der Fußball-Verbandsliga für eine Überraschung gesorgt. Nachdem sich die Rothosen vergangene Woche zum 1:0-Erfolg bei Aufsteiger Grebenstein zitterten, lieferte die Mannschaft von Trainer Lothar Alexi beim 5:1 (2:0)-Erfolg über Spitzenreiter SG Barockstadt II eine klasse Partie ab. Gäste-Coach Marco Lohsse suchte auch gar nicht lang nach Ausreden und sagte: „Das 5:1 geht auch in dieser Höhe in Ordnung.“