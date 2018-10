CSC 03 Kassel: Spielgestalter Käthner im Interview: „Haben uns stabilisiert“

Typische Spielszene für den Mittelfeldspieler: Christian Käthner (links) zieht an seinem Gegenspieler Alexej Reksius von der SG Johannesberg vorbei. Am Sonntag empfängt er mit dem CSC 03 den 1. FC Schwalmstadt.

Interview mit Christian Käthner: In der Fußball-Verbandsliga treffen der CSC 03 Kassel und der 1. FC Schwalmstadt aufeinander.

Er ist der Spielgestalter und aktuell beste Torjäger des CSC 03 Kassel. Mit seinen Rothosen empfängt Christian Käthner in der Fußball-Verbandsliga am Sonntag ab 15 Uhr auf der Jahnkampfbahn den 1. FC Schwalmstadt. Wir haben vor dem Heimspiel mit dem 31-Jährigen über das Spiel und die Lage in der Verbandsliga gesprochen.

Herr Käthner, wie schätzen Sie den bisherigen Saisonverlauf ihres Vereins ein?

Christian Käthner: Unsere immer wiederkehrenden personellen Probleme ließen bisher keine Konstanz zu. Zuletzt haben wir uns allerdings – abgesehen von der zweiten Halbzeit gegen Johannesberg, als wir eine 2:0-Führung verspielten – stabilisiert.

In der Tabelle der Verbandsliga geht es derzeit sehr eng zu. Was ist der Grund dafür?

Käthner: Es gibt keine Mannschaft in der Liga, die konstante Leistungen abliefert. Das lässt natürlich für viele Teams, viele Möglichkeiten offen. Die Tagesform ist in der Verbandsliga mehr und mehr entscheidend.

Eigentlich sind Sie Spielgestalter und doch führen Sie auch in diesem Jahr die interne Torjägerliste an. Worauf ist das zurückzuführen?

Käthner: Ich bin kein klassischer Torjäger. Aber wenn es bei uns mal nicht so läuft, und wir viele Chancen liegengelassen haben, dann gehe ich schon öfter und konsequenter in die Spitze. Außerdem resultieren in der Regel die Hälfte meiner Tore aus verwandelten Standardsituationen.

Wie wichtig sind Sie für ihre Mannschaft?

Käthner:Ich bin nicht wichtiger als jeder andere in der Mannschaft. Jeder ist ersetzbar. Und doch ist es wichtig, gerade wenn es mal nicht rund läuft, dass Jemand das Heft des Handelns in die Hand nimmt und vor allem die jungen Spieler führt.

Was ist im Heimspiel am Sonntag gegen den Schwalmstadt zu erwarten?

Käthner: Drei Punkte müssen gegen einen unbequemen Gegner einfach her. Um Schwalmstadt zu schlagen, müssen wir allerdings an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. Hinzu kommt, dass wir unsere Chancen besser nutzen müssen. Außerdem ist es wichtig, dass wir eine gute Defensivarbeit abliefern.

Was ist in dieser Saison für Ihren Klub noch möglich?

Käthner: Der Blick auf die Tabelle zeigt, was alles möglich ist. Wenn es uns gelingt, Konstanz in unsere Leistungen zu bringen, können wir viel erreichen. Das ist genau das, was uns in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit gefehlt hat. Schon damals wäre eine bessere Platzierung möglich gewesen.