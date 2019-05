Derbyzeit am Kreisel: CSC 03 Kassel trifft auf Sandershausen

Verbandsliga Nord

+ © Andreas Fischer Dieses Duell könnte die Partie entscheiden: Sandershausens Stürmer Tobias Rühlmann (links) im Zweikampf mit CSC-Abwehrspieler Jan Iksal. © Andreas Fischer

Am Sonntag ab 15 Uhr treten auf der Sportanlage Jahnstraße der CSC 03 Kassel und der starke Aufsteiger TSG Sandershausen zum vorletzten Derby in dieser Spielzeit gegeneinander an.