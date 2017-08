Dörnberg siegt in Überzahl

Zweikampf: Der Dörnberger Kevin Richter (links) wird von Christoph Sternstein, der die Gäste in Führung brachte, gestoppt. Dennoch feierte der FSV am Ende einen klaren Sieg. Foto: Michl

Dörnberg. Der FSV Dörnberg ist auch in der Fußball-Verbandsliga eine Heimmacht. Das zweite Spiel im Bergstadion in dieser Saison gewannen die Schützlinge von Trainer Dirk Lotzgeselle gegen den TSV Lehnerz II mit 3:1 (2:1).

Freude pur herrschte nach der Partie im Lager des Aufsteigers, denn diese besonders im spielerischen Bereich überzeugende Hessenligareserve war ein ebenbürtiger Gegner. Dennoch überraschte die Gästeführung etwas. Nach feiner Einzelleistung hatte nämlich Dennis Dauber für die Habichtswälder das 1:0 auf dem Fuß, doch er scheiterte am glänzend parierenden Lehnerz-Keeper Christoph Grösch. 120 Sekunden später klingelte es auf der Gegenseite. Zunächst köpfte Christoph Sternstein den Dörnberger Keeper Marius Schaub an, den Abpraller versenkte er dann zum 0:1. Erster 0:1-Rückstand für den FSV in dieser Saison. Doch die Reaktion stimmte, das war einer der Schlüssel zum Sieg für Dörnbergs Trainer Dirk Lotzgeselle: „Wir haben nach dem 0:1 nicht die Ordnung verloren. Sondern ruhig und sachlich weitergespielt“.

Fünf Minuten darauf gelang auch schon der Ausgleich. Serhat Bingül, der einzige Neue in der Startelf des FSV im Vergleich zur Gruppenligasaison, köpfte zu Dennis Dauber und der traf auch per Kopfball zum 1:1. Spielerisch blieben die Gäste stark. Aber stark herausgespielt war auch das zweite Tor der Platzherren über drei Stationen. Pass auf Rechtsaußen zu Sebastian Plettenberg, der flankt direkt in die Mitte und Dennis Dauber vollendet vom Außenpfosten ins Tor.

Pierre Mistretta traf in der 55. Minute den Außenpfosten des Dörnbergers Kastens. In der 61. Minute eine Einwechslung bei den Gästen aus Osthessen mit Folgen. Robin Sorg kam in die Partie und war nach zwei Foulspiels fünf Minuten später auch schon wieder draußen per Ampelkarte. Trotzdem musste der FSV zunächst noch mal zwei brenzlige Situationen überstehen, darunter ein Abseitstor, das aus Sicht von TSV-Coach Serhat Gören regulär war. Alles klar machte dann wieder einmal Pascal Kemper mit dem 3:1 in der 83. Minute. Drei Tage vor dem Derby gegen Sand sei der Druck erst einmal nicht so groß, meinte Lotzgeselle, der mit seinem Team einen stabilen Mittelfeldplatz belegt.

Von Ralf Heere