Dörnberg verliert ruppige Partie

Neuhof. Sie hatten sich viel vorgenommen, doch es hat wieder nichts genützt: Die Fußballer des FSV Dörnberg haben ihr Auswärtsspiel in der Verbandsliga Nord beim SV Neuhof verloren.

Die Elf von Trainer Ralf Wetzstein hatte beim Aufsteiger mit 0:3 (0:2) das Nachsehen und bleibt damit abgeschlagen am Tabellenende.

Die Gäste, die stark ersatzgeschwächt antraten, waren im Angriff recht harmlos. Lediglich Dennis Dauber sorgte vor und nach der Pause je einmal für Gefahr.

In der Abwehr gingen die Dörnberger couragiert zu Werke, präsentierten sich aber nicht immer fehlerfrei. Levani Chapodze brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung. Nach einer Flanke von rechts brachte er den Ball per Kopf im Tor unter.

Der Tabellenletzte steckte jedoch nicht auf und drängte auf den Ausgleich. Dörnberg brachte aber vorn nichts Zwingendes zustande.

Ganz anders die Mannschaft von Trainer Alexander Bär. Sie ließ sich vom tapfer kämpfenden FSV nicht beirren, Bartosz Stachelski sorgte in der 34. Minute für das umjubelte 2:0.

Nach schöner Vorlage nahm er den Ball im Strafraum an und schoss ihn aus halbrechter Position ins lange Eck. Dominik Zeiger im FSV-Kasten hatte keine Abwehrmöglichkeit.

Mit diesem Spielstand verabschiedeten sich beide Mannschaften in die Kabine.

Neun gelbe Karten

Nach dem Seitenwechsel ging es ruppiger auf dem Platz zu, die Nickligkeiten auf beiden Seiten häuften sich. Während insgesamt sechs Spieler des SV die gelbe Karte sahen, waren es auf der anderen Seite deren drei.

Trotz des 0:2 versuchte der FSV weiter dagegen zu halten, der FSV spielte phasenweise nicht wie ein Schlusslicht. Zwingende Chancen konnten sich die Habichtswalder allerdings nicht erarbeiten.

Stattdessen klingelte es kurz vor Schluss auf der anderen Seite ein drittes Mal, wieder war Bartosz Stachelski der Torschütze. Mit seinem Treffer in der 87. Minute sorgte er für die endgültig Entscheidung. Zeiger hatte erneut keine Abwehrchance. (hjx)