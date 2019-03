Duell der Kellerkinder: Grebenstein  gegen Schwalmstadt "wird ein dreckiges Spiel"

Gute Erinnerung an das Hinspiel hat der Tuspo Grebenstein, links Luca Trump, der zu Hause den 1. FC Schwalmstadt, rechts Leon Lindenthal, mit 3:1 besiegte.

Am Samstag (16 Uhr) wird es für den Fußball-Verbandsligisten Tuspo Grebenstein wieder ernst, wenn er auf dem Kunstrasenplatz in Treysa beim 1. FC Schwalmstadt antreten wird.

Wie ist die Ausgangslage beider Mannschaften?

Es ist ein Duell zweier direkter Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Beide Mannschaften haben 21 Punkte auf dem Konto. Der Tuspo weist dabei das bessere Torverhältnis aus und liegt bei einem Spiel Rückstand einen Platz vor den Schwalmstädtern auf Platz 13.

Wie verlief die die Vorbereitung beim Tuspo?

Sie verlief mit Höhen und Tiefen. Zwei Ergebnisse ragten dabei heraus: Zunächst gab es im ersten Testspiel den überraschenden 1:0-Erfolg beim Hessenligisten KSV Baunatal. Zum Vergessen war dabei das 2:9 im letzten Test beim Ligakonkurrenten Barockstadt II. Ansonsten gab es eine 1:4-Niederlage beim westfälischen Landesligisten Brakel, ein 3:3 beim Gruppenligisten Türkgücü Kassel und einen 8:2-Sieg beim Kreisoberligisten Spangenberg.

Gab es personelle Veränderungen?

Mit den Mittelfeldspielern Anto Kajic und Ivan Mamusa verließen zwei Stammkräfte den Tuspo. „Das hat uns geschwächt“, sagt Trainer Valentin Plavcic. Im Gegenzug kehrte Mittelfeldspieler Steffen Kowalski zum Tuspo zurück. Außerdem können die Grebensteiner wieder auf ihren in der Vorrunde zumeist verletzten Torjäger Manuel Frey zurückgreifen.

Stehen alle Spieler zur Verfügung?

In den Testspielen fehlten immer wieder Stammspieler, darunter Torhüter Andre Schreiber. Schreiber ist wieder im Training und wird voraussichtlich Samstag im Tor stehen. Ebenfalls wieder im Training ist Kapitän Hannes Drube, wobei hinter seinem Einsatz noch ein Fragezeichen steht.

Was hat sich in Schwalmstadt in der Winterpause getan?

Der ehemalige Hessenligist hat auf die schwierige Situation reagiert die sich mit dem vielseitig einsetzbaren Matija Poredski vom Hessenligisten Barockstadt und den Mittelfeldspielern Sercan Atay vom Verbandsligisten VfB Marburg und Paul Hohmann vom Gruppenligisten Leusel verstärkt.

Wie sehen die Trainer das Spiel?

„Das Spiel in Schwalmstadt ist ein schweres und wichtiges, aber noch kein entscheidendes Spiel. Meine Spieler haben konzentriert trainiert. Die Vorbereitungsspiele will ich nicht überbewerten“, sagt Grebensteins Trainer Plavcic. Sein Schwalmstädter Kollege Atilla Güven erwartet einen defensiv eingestellten Tuspo. Seine Prognose: „Das wird ein dreckiges Spiel. Beide Mannschaften werden sich nichts schenken.“

Wie verlief das Hinspiel?

Der Tuspo feierte gegen Schwalmstadt nach drei Remis zum Auftakt mit 3:1 seinen ersten Saisonsieg.